Incendio daña vacunas en clínica del IMSS y las siguen aplicando en Monterrey; hay riesgo para Coahuila

Beneficiarios del IMSS que recibieron algún inmunológico en la Unidad Médica Familiar número #5, de la colonia Loma Larga, en Monterrey, Nuevo León, podrían estar en riesgo debido a que las dosis que recibieron estuvieron expuestas al fuego y sin refrigeración, algo que, de acuerdo con expertos consultados, elimina la efectividad de las vacunas.

Fuentes cercanas a los hechos indicaron que la noche del sábado se incendió el área de Medicina Preventiva de la clínica localizada en el bulevar Morones Prieto, el fuego habría sido controlado por uno de los veladores de la institución y, debido a las instrucciones de sus superiores, los hechos no fueron reportados a las autoridades pertinentes.

Las llamas habrían iniciado debido a un corto circuito en el cableado del edificio que fue construido en los años setenta en la capital regia. El siniestro cortó la electricidad de los refrigeradores que contenían todo tipo de inmunológicos y los expuso a temperaturas que habrían inhabilitado su acción al romper la “cadena de frío”.

“La cadena de frío es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud desde el nivel nacional hasta el nivel local. La cadena de frío está interconectada con equipos de refrigeración que permiten conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia”, indica la Organización Mundial de la Salud en su sitio de Internet, señalando las vacunas deben conservarse a temperaturas entre los 2 y 8 grados centígrados.

Al regresar del descanso de Año Nuevo, este martes 2 de enero, los empleados de la Clínica Número #5 recibieron instrucciones de parte de la dirección para continuar aplicando las vacunas, no difundir el accidente ocurrido, ni advertir de la inefectividad de los biológicos a los beneficiarios.

En el lugar había vacunas de todo tipo y entre ellas se encontraban las que combaten influenza, covid, tuberculosis (BCG), la última se aplica a los recién nacidos y actualmente enfrenta problemas de abasto en México debido a que fue utilizada como tratamiento contra el Coronavirus durante los primeros años de la pandemia. En Coahuila se reportó la falta de existencias en julio; sin embargo, en septiembre fueron reabastecidas.

Trabajadores aseguraron que recibieron instrucciones de no revelar lo ocurrido, pero el personal de enfermería lo ha difundido entre sus allegados para evitar que reciban una vacuna que no les servirá como defensa y que en un futuro se encuentren expuestos a enfermedades de las que pensaban estar protegidos.

En un intento de minimizar el incidente, el jueves 4 de enero, la directora de la Clínica convocó al personal a una reunión para tratar el tema, afirmando que la interrupción en la cadena de frío fue de solo diez minutos y que esto no afectaba la eficacia de los medicamentos almacenados en los refrigeradores.

Trabajadores de la Unidad informados sobre el incendio confrontaron a la directora, argumentando que no fueron minutos, sino varios días en los que los medicamentos estuvieron a temperaturas inadecuadas. En respuesta, la directora mencionó que se hizo una inversión millonaria en los inmunológicos, que no podía “tirarse a la basura” y afirmó que no habría problema en su aplicación cuando en realidad los derechohabientes que reciban estas inyecciones estarían expuestos a enfermedades.

El caso podría repercutir en Coahuila porque, debido a la escasez de vacunas, hay saltillenses que viajan al estado vecino para buscar los inmunológicos que no encuentran en sus unidades médicas, además el noreste del país se podría ver comprometido en un futuro por contagios de enfermedades que debían haber sido prevenidos con vacunación, tal es el caso de padecimientos como difteria, poliomielitis, rubeola, sarampión, tétanos, tosferina, meningitis, entre muchas otras. En este escenario, los niños que no fueron vacunados serían los más expuestos a enfermedades mortales o que pueden dejar secuelas permanentes.