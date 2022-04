Niega Sergio Gutiérrez Luna sustituir a López Obrador

CDMX.- Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, descarta la posibilidad de sustituir a Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial, lo que podría ocurrir en caso de que este domingo participaran al menos 37.1 millones de personas (40 por ciento de la lista nominal), de los cuales la mayoría pidiera la revocación de su mandato.

Augura un ejercicio exitoso, la ratificación del Ejecutivo Federal y una “victoria de la democracia”, aunque también acusa al INE de interponer un “sinfín de obstáculos” para realizar el ejercicio.

Por ese motivo, el también diputado de Morena advierte la necesidad de dar cauce a las solicitudes de juicio político en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, además de avalar una reforma que garantice que los nuevos consejeros del órgano electoral “no sean facciosos”.

—Usted sería el sustituto del Presidente si el Ejecutivo perdiera la revocación de mandato. ¿Se mira en la silla presidencial?— se le pregunta.

“No, yo tengo claro que eso no va a suceder, tengo una confianza absoluta por lo que he visto, por lo que he vivido, por andar en las calles, por platicar con gente, por el panorama, por las encuestas, de que el Presidente contundentemente va a ser ratificado por la ciudadanía. Entonces eso no sucederá, es un mecanismo que está previsto en la Constitución de manera abstracta, pero tengo muy claro que el ejercicio de este domingo va a ser un éxito en afluencia y va a ser un éxito en intención, y la intención será que el Presidente continúe”, responde.

A su juicio, es claro que el INE puso uno y mil obstáculos contra la revocación, empezaron con el dinero, las casillas, han estado callando a “los que hemos estado hablando a favor del Presidente”.