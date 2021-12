Niegan que exista persecusión e intimidación contra los consejeros

CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que desde su cargo, no existe persecución ni intimidación contra los consejeros del INE, como lo denunciaron a través de un comunicado de prensa.

“Esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna ‘persecución’ ni ‘intimidación’. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, señaló en su cuenta de Twitter.

El diputado morenista, sostuvo que las acciones jurídicas que interpuso, fueron desplegadas en defensa del órgano legislativo del Congreso de la Unión.