Niña de 7 años tiene cáncer de mama, sería primer caso en el mundo

Un extraño caso médico se ha registrado en Chile después de que a una menor de apenas 7 años se le haya detectado un cáncer de mama.

Según los especialistas, sería el primer reporte de una paciente con esta enfermedad de tan poca edad.

La pequeña Maura comenzó con síntomas a los 5 años, cuando su madre notó un bulto extraño mientras la bañaba.

“Al secarla y colocarle crema, notó un porotito debajo del pezón. El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal: que, si yo esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto”, declaró la madre de la menor, Patricia Muñoz, al medio 24 horas.

TE PUEDE INTERESAR: INSABI deja de comprar casi 28 millones de insumos para 2023-2024; desde misoprostol, hasta medicina contra cáncer

Francisco Barriga, hematólogo y oncólogo pediatra, señaló que este tipo de patologías en menores es muy extraña.

“La mayoría de las mujeres en las que se diagnostican tienen entre 50 y 60. De ahí para abajo, empieza a ser menos frecuente, y un caso de un menor de 7 años es completamente anecdótico”, explicó.

En esa línea, Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Paciente Oncológicos, recordó que, en un comienzo, muchas personas no se atrevían a tomar el caso por su particularidad.

Con el impactante diagnóstico, se recomendó que la pequeña Maura pase por una extirpación total de su mama para evitar que el tumor cancerígeno pueda propagarse en otras partes de su cuerpo.

“Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo”, lamentó Patricia.

TE PUEDE INTERESAR: La fruta no empeora la diabetes y la soya no da cáncer de mama: 10 mitos de nutrición que urgen romper

De acuerdo con la madre de la menor, Maura aún no ha entendido la magnitud de la enfermedad que la ha atacado.

“Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero, más allá de eso, ella no entiende que no tenga su mama”.

Sin embargo, señaló que teme cómo podrá sentirse su hija con su cuerpo conforme vaya creciendo.