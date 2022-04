‘No conozco la carpeta, no he visto un video’: Samuel García sobre caso Debanhi

Este día, Samuel García, gobernador de Nuevo León y Mariana Rodríguez, su esposa, se reunieron en palacio de Gobierno con los padres de Debanhi Escobar, quienes llegaron alrededor de las 11:00 am.

Samuel García declara lo acordado en la reunión con papás de Debanhi Escobar , al finalizar la reunión y comunica que en caso de que haya algún delito que perseguir habrá consecuencias: “Estamos consternados y que si hay algún delito que perseguir, que haya consecuencias”.

“¡Imagínense yo como gobernador del estado no conozco la carpeta (de investigación), no he visto un video y así deben estar muchos. Yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se hagan una Fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal. Que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia”, subrayó.