‘No es cierto, yo no mandé a nadie’: AMLO sobre supuestas amenazas a Alito Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya mandado a amenazar al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, para obligar a sus diputados a apoyar la reforma eléctrica.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO negó rotundamente haber mandado a alguien a amenazar a Moreno Cárdenas. Aseguró que se trata de un asunto de principios e ideales.

“No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral, y tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones pero yo no me meto en eso. Tiene como dos o tres años que no platico con Manuel Velasco”, afirmó AMLO.

López Obrador dijo que desde hace al menos dos años no ha platicado con Velasco, pero después se contradijo al señalar que conversaron y se vieron en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto al ser increpado sobre que la orden de amenazar a Moreno que hizo extensiva Adán López, secretario de Gobernación.