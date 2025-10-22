¡No estaba Nahle en Veracruz! La Presidenta la llamó hasta tres veces antes de la tragedia: Riva Palacio
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
De acuerdo con información del periodista, la gobernadora se tomó unos días en el norte del país abandonando a los veracruzanos pese a lo que avecinaba. Y califica a Nahle y Armenta, de Puebla, como los peores evaluados por Sheinbaum para atender la crisis en sus estados
CDMX.- Rocío Nahle, gobernador de Veracruz, no se encontraba en la entidad cuando ocurrió la tragedia, la semana pasada, como consecuencia de las intensas lluvias. El periodista Raymundo Riva Palacio asegura que la presidenta Claudia Sheinbaum la buscó en tres ocasiones, pero no la pudo localizar.
En su columna “Estrictamente Personal”, el editorialista asegura que Nahle se tomó unos días en el norte del país, dejando en el abandono a los veracruzanos pese a lo que avecinaba.
TE PUEDE INTERESAR: Veracruz y Puebla: La tormenta de los ineptos
Incluso señala que Sheinbaum recibió un informe de la Conagua, previo a que colapsaran los servicios en Veracruz, por lo que buscó a la gobernadora, quien respondió hasta que era demasiado tarde.
“Cinco horas antes de que se colapsaran los servicios en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió un informe de la Conagua alertándola de lo que venía. Buscó a la gobernadora una, dos, tres veces, pero nunca se pudo comunicar con ella, hasta que ya era demasiado tarde.
“Nahle se había tomado unos días en el norte del país, sin importarle la información sobre lo que se avecinaba en su estado. Cuando la Presidenta le reclamó, le salió respondona. La altanería, común de Nahle, extendió su brazo con la Presidenta”, detalla.
La mandataria de Veracruz ha defendido a su gobierno de las críticas de la prensa, que señalan hubo una reacción tardía de las autoridades y afirman que la tragedia provocada por las lluvias y el desbordamiento del río Cazones pudo hacerse evitado.
Este martes, Nahle aseguró que su gobierno actuó con oportunidad ante las lluvias y que lo ocurrido no fue culpa de nadie, sino de la naturaleza.
“Esto fue un efecto de la naturaleza, de la naturaleza no fue culpa de ti, ni de otros, ni de mí, ni de nadie, fue un efecto de la naturaleza”, dijo en una entrevista radiofónica.
En Veracruz, habitantes de 39 municipios resultaron damnificados por las lluvias e inundaciones, siendo los más afectados Álamo, Poza Rica, Espinal, El Higo, Zontecomatlán y Chahuatlán.
NAHLE Y ARMENTA, LOS PEOR EVALUADOS POR LA PRESIDENTA
De las cinco entidades que registraron afectaciones por las lluvias de hace dos semanas, los gobernadores de Veracruz y Puebla, Rocío Nahle y Alejandro Armenta, respectivamente, son los peor evaluados en atención a la crisis.
De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, es la misma presidenta Claudia Sheinbaum quien los ha calificado como los peores líderes.
TE PUEDE INTERESAR: En México la tragedia se pinta de guinda
“Se hundieron en el pantano de la ineptitud, lo que no debía haber caído de sorpresa. En la Secretaría de Energía y en el Senado ya habían dado muestras de su impericia, que cubrían con actitudes déspotas, con engreimiento y prepotencia. Los fenómenos naturales y sus desastres no son culpa de los gobernantes; las consecuencias, sí”, expone en su artículo.
El editorialista critica la incompetencia de ambos gobernadores, de quienes advierte la tragedia sólo destapó su desastre como mandatarios.
“El desastre natural exhibió sus desastres políticos: no hay planeación urbana, no hay infraestructura hidráulica moderna, no hay coordinación regional... Las lluvias pasarán y el fétido lodo se secará, pero la marca de la incompetencia quedará. Veracruz y Puebla no sufrieron sólo por la fuerza del agua, sino por la negligencia e ineficacia de sus gobiernos”, refiere.
Riva Palacio también advierte que tanto Nahle como Alejandro Armenta enfrentan la emergencia con desdén, improvisación y cálculo político, dando prioridad a su imagen ante la Presidencia por encima de la atención a los ciudadanos.
Aunque las autoridades han informado sobre el avance en la atención de los damnificados y acciones de limpieza, medios nacionales reportan que aún hay municipios donde las autoridades no han llegado.
Las fuertes lluvias dejaron afectaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, con más de 112 localidades afectadas, donde perdieron la vida 76 personas y 31 no han sido localizadas.