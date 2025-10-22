¡No estaba Nahle en Veracruz! La Presidenta la llamó hasta tres veces antes de la tragedia: Riva Palacio

CDMX.- Rocío Nahle, gobernador de Veracruz, no se encontraba en la entidad cuando ocurrió la tragedia, la semana pasada, como consecuencia de las intensas lluvias. El periodista Raymundo Riva Palacio asegura que la presidenta Claudia Sheinbaum la buscó en tres ocasiones, pero no la pudo localizar.

En su columna “Estrictamente Personal”, el editorialista asegura que Nahle se tomó unos días en el norte del país, dejando en el abandono a los veracruzanos pese a lo que avecinaba.

Incluso señala que Sheinbaum recibió un informe de la Conagua, previo a que colapsaran los servicios en Veracruz, por lo que buscó a la gobernadora, quien respondió hasta que era demasiado tarde.

“Cinco horas antes de que se colapsaran los servicios en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió un informe de la Conagua alertándola de lo que venía. Buscó a la gobernadora una, dos, tres veces, pero nunca se pudo comunicar con ella, hasta que ya era demasiado tarde.

“Nahle se había tomado unos días en el norte del país, sin importarle la información sobre lo que se avecinaba en su estado. Cuando la Presidenta le reclamó, le salió respondona. La altanería, común de Nahle, extendió su brazo con la Presidenta”, detalla.

La mandataria de Veracruz ha defendido a su gobierno de las críticas de la prensa, que señalan hubo una reacción tardía de las autoridades y afirman que la tragedia provocada por las lluvias y el desbordamiento del río Cazones pudo hacerse evitado.

Este martes, Nahle aseguró que su gobierno actuó con oportunidad ante las lluvias y que lo ocurrido no fue culpa de nadie, sino de la naturaleza.

“Esto fue un efecto de la naturaleza, de la naturaleza no fue culpa de ti, ni de otros, ni de mí, ni de nadie, fue un efecto de la naturaleza”, dijo en una entrevista radiofónica.

En Veracruz, habitantes de 39 municipios resultaron damnificados por las lluvias e inundaciones, siendo los más afectados Álamo, Poza Rica, Espinal, El Higo, Zontecomatlán y Chahuatlán.