No habrá impunidad en detención de secretario de Seguridad de Aguascalientes: AMLO

Durante su conferencia matutina desde Hidalgo, AMLO reiteró su compromiso de no permitir la impunidad en el país, así como el influyentismo y el abuso del poder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que no debe de haber impunidad en la detención del secretario de Seguridad de Aguascalientes , Porfirio Javier Sánchez Mendoza y celebró que el gobierno del estado, encabezado por Martín Orozco esté de acuerdo en que se investigue.

El presidente pidió confiar en las autoridades, que no se politicen este tipo de asuntos y que no haya impunidad para nadie.

“Ayer que hubo esta detención, me llamó la atención y lo celebro, no profundice más, la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que, ellos estaban de acuerdo en que se investigara. El propio gobernador. Eso pues es de destacarse, por lo general o se quedan callados o defienden y en este caso es que se aplique la ley que se investigue y que se decida si hay o no responsabilidad”, señaló.