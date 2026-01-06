‘No habrá más movimientos’: Sheinbaum congela su gabinete en 2026

/ 6 enero 2026
    ‘No habrá más movimientos’: Sheinbaum congela su gabinete en 2026
    La aclaración se dio después de que se concretaran modificaciones relevantes en el gabinete federal. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Gabinetes políticos

CDMX

Claudia Sheinbaum

SEGOB

Tras los relevos registrados al cierre de 2025, la presidenta fue consultada sobre la posibilidad de nuevos ajustes en su equipo, en un contexto de reacomodos recientes

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que se tengan previstos nuevos cambios en su gabinete federal durante 2026, luego de los movimientos registrados en las últimas semanas del año pasado.

Durante su conferencia matutina de este martes 6 de enero, la Mandataria fue cuestionada de manera directa sobre posibles ajustes en su equipo de trabajo. “¿Para este año tienen pensado ya cambios en su gabinete?”, se le preguntó. “No”, respondió de forma breve.

La aclaración se dio después de que, antes de concluir 2025, se concretaran modificaciones relevantes en el gabinete federal, particularmente en áreas vinculadas a la seguridad y la procuración de justicia.

El cambio de mayor peso fue la salida de Ernestina Godoy de la Consejería Jurídica de la Presidencia, para asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

En sustitución de Godoy, el 17 de diciembre se incorporó a la Consejería Jurídica Esthela Damián Peralta, quien se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.

Posteriormente, la presidenta anunció la llegada de Miguel Torruco Garza al gabinete federal como subsecretario de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras la salida de Esthela Damián de esa área.

Con estos ajustes ya formalizados, Sheinbaum dejó en claro que, por ahora, no se contemplan más modificaciones en la integración de su gabinete, al iniciar el primer año completo de su administración. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

