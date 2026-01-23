‘No hay otra forma’: Sheinbaum justifica medicinas en lanchas y promete abasto oncológico

    ‘No hay otra forma’: Sheinbaum justifica medicinas en lanchas y promete abasto oncológico
    Sheinbaum señaló que el esquema busca llegar “a los lugares más recónditos” con un cuadro base definido por la Secretaría de Salud. /FOTO: CUARTOSCURO
El gobierno federal sostuvo que la logística para surtir insumos en comunidades aisladas requiere esquemas especiales y que la distribución mensual busca evitar faltantes

POZA RICA, VER.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el traslado de medicamentos en lanchas, luego de críticas por esa modalidad de distribución, y afirmó que las “rutas de la salud” tienen como objetivo llevar insumos a las zonas más apartadas del país.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, la mandataria argumentó que en algunos puntos no existe otra vía para el traslado. “Por cierto, alguien sacó una nota diciendo que cómo era posible que se llevaran los medicamentos en lancha, pues es que no hay otra forma de llevar estos medicamentos a ciertos lugares de la República”, dijo.

Sheinbaum señaló que el esquema busca llegar “a los lugares más recónditos” con un cuadro base definido por la Secretaría de Salud y con entregas mensuales, tanto a centros de salud como a hospitales. “Llegamos a los lugares más recónditos con una base de medicamentos que estableció la Secretaría de Salud y que cada mes se están entregando con las rutas de la salud tanto a centros de salud como hospitales”, agregó.

Como antecedente, explicó que el año pasado la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, implementó el programa “Camionetas de la Salud”, el cual, dijo, fue considerado como una experiencia positiva para el modelo del IMSS-Bienestar, por lo que el gobierno federal creó el programa “Las rutas de la salud”.

En ese contexto, la presidenta aseguró que los medicamentos para la atención del cáncer “están llegando a todos los lugares” y que el abasto se revisa de manera semanal con el gabinete de salud. “Es algo que reviso cada semana junto con el gabinete de salud y están llegando a los distintos lugares”, afirmó.

Detalló que, en el caso del IMSS-Bienestar, existe un envío directo desde el centro de Huehuetoca hacia “más de 54 lugares donde se atiende cáncer”, como parte del mecanismo de distribución de tratamientos oncológicos.

Sheinbaum sostuvo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se cuenta con los medicamentos para tratar el cáncer, aunque reconoció una excepción. “Hay uno que falta, pero es más bien porque hay desabasto no solamente en México, sino en otros países del mundo”, indicó, y añadió que el resto de los insumos “están llegando a su destino”. Con información de El Universal

