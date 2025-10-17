‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral

Noticias
/ 17 octubre 2025
    ‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
    Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas. /FOTO: ESPECIAL

Afirmó que está dispuesta a dialogar con cualquier ciudadano y negó problemas de confrontación

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al video que circuló en redes sociales donde se le observa pedir silencio a un joven durante un reclamo por la supuesta desaparición de estudiantes en Poza Rica, Veracruz. Al respecto, afirmó que “es totalmente falso” que el joven tenga relación con un partido político y aseguró que “en todos los lugares no he tenido problema realmente”.

En su conferencia mañanera del viernes 17 de octubre, Sheinbaum sostuvo que en la discusión con el joven -ocurrida en Poza Rica- se difundieron también fotografías que pretendían vincularlo con activismo partidista, lo cual, según ella, no coincide con la realidad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se rifaron fuertísimo’: mandatarios estatales aplauden a Sheinbaum y al Ejército por rescates tras inundaciones

La mandataria subrayó que está dispuesta a escuchar cualquier mexicano o mexicana: “¿A qué vamos? A escuchar, vamos a ver las necesidades y atenderlas”. Aseguró que en ninguno de los lugares donde ha visitado ha tenido conflictos mayores.

En redes sociales, usuarios señalaron que ese estudiante habría sido recibido en el Congreso de Veracruz por una diputada del PRI durante eventos partidistas -una acusación que Sheinbaum atribuye a campañas falsas para empañar sus giras-.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum reconoce apoyo del Ejército en atención a damnificados por lluvias; suman 72 fallecidos

Previamente, el joven habría reclamado que varios estudiantes de la Universidad Veracruzana no habían sido localizados tras las inundaciones, mientras exigía atención y respuestas inmediatas. Ella respondió insistiendo en que no se ocultará información sobre estos casos.

Organismos ciudadanos y medios reportaron que ese reclamo fue grabado durante su recorrido por la zona afectada, y que posteriormente el video se viralizó en plataformas sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Buscaban a desaparecido y hallan restos óseos calcinados, en NL

Sheinbaum reafirmó que su gobierno mantiene un enfoque de atención directa y transparente hacia las comunidades perjudicadas, sin importar las críticas o cuestionamientos.

El episodio refleja la tensión política que ha surgido alrededor de la gestión de las inundaciones, donde los ciudadanos demandan resultados rápidos en medio de pérdidas humanas y materiales. Con información de El Universal

Temas


Damnificados
inundaciones

Localizaciones


CDMX
Veracruz

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar