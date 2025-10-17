‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Afirmó que está dispuesta a dialogar con cualquier ciudadano y negó problemas de confrontación
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al video que circuló en redes sociales donde se le observa pedir silencio a un joven durante un reclamo por la supuesta desaparición de estudiantes en Poza Rica, Veracruz. Al respecto, afirmó que “es totalmente falso” que el joven tenga relación con un partido político y aseguró que “en todos los lugares no he tenido problema realmente”.
En su conferencia mañanera del viernes 17 de octubre, Sheinbaum sostuvo que en la discusión con el joven -ocurrida en Poza Rica- se difundieron también fotografías que pretendían vincularlo con activismo partidista, lo cual, según ella, no coincide con la realidad.
La mandataria subrayó que está dispuesta a escuchar cualquier mexicano o mexicana: “¿A qué vamos? A escuchar, vamos a ver las necesidades y atenderlas”. Aseguró que en ninguno de los lugares donde ha visitado ha tenido conflictos mayores.
En redes sociales, usuarios señalaron que ese estudiante habría sido recibido en el Congreso de Veracruz por una diputada del PRI durante eventos partidistas -una acusación que Sheinbaum atribuye a campañas falsas para empañar sus giras-.
Previamente, el joven habría reclamado que varios estudiantes de la Universidad Veracruzana no habían sido localizados tras las inundaciones, mientras exigía atención y respuestas inmediatas. Ella respondió insistiendo en que no se ocultará información sobre estos casos.
Organismos ciudadanos y medios reportaron que ese reclamo fue grabado durante su recorrido por la zona afectada, y que posteriormente el video se viralizó en plataformas sociales.
Sheinbaum reafirmó que su gobierno mantiene un enfoque de atención directa y transparente hacia las comunidades perjudicadas, sin importar las críticas o cuestionamientos.
El episodio refleja la tensión política que ha surgido alrededor de la gestión de las inundaciones, donde los ciudadanos demandan resultados rápidos en medio de pérdidas humanas y materiales. Con información de El Universal