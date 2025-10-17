‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al video que circuló en redes sociales donde se le observa pedir silencio a un joven durante un reclamo por la supuesta desaparición de estudiantes en Poza Rica, Veracruz. Al respecto, afirmó que “es totalmente falso” que el joven tenga relación con un partido político y aseguró que “en todos los lugares no he tenido problema realmente”.

En su conferencia mañanera del viernes 17 de octubre, Sheinbaum sostuvo que en la discusión con el joven -ocurrida en Poza Rica- se difundieron también fotografías que pretendían vincularlo con activismo partidista, lo cual, según ella, no coincide con la realidad.

La mandataria subrayó que está dispuesta a escuchar cualquier mexicano o mexicana: “¿A qué vamos? A escuchar, vamos a ver las necesidades y atenderlas”. Aseguró que en ninguno de los lugares donde ha visitado ha tenido conflictos mayores.