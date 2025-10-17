Sheinbaum reconoce apoyo del Ejército en atención a damnificados por lluvias; suman 72 fallecidos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de los elementos de las Fuerzas Armadas en la atención de comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones que azotaron al país durante la última semana. A través de sus redes sociales, la mandataria compartió un video del despliegue del Plan DN-III-E, donde se observa a militares cargando víveres y preparando helicópteros para trasladar ayuda humanitaria.

“Ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano”, expresó Sheinbaum al reconocer el trabajo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que operan en las zonas devastadas por el temporal. En las imágenes se aprecia un panorama aéreo de comunidades completamente bajo el agua.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum arremete contra Reforma; lo acusa de ser ‘órgano de propaganda del conservadurismo mexicano’

Según el reporte más reciente de las autoridades federales, las lluvias han dejado un saldo de 72 personas fallecidas y 48 desaparecidas. Los estados más afectados son Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde se han registrado deslaves, viviendas destruidas e interrupciones de caminos y servicios básicos.

En detalle, Hidalgo reporta 21 decesos y 29 personas no localizadas; Veracruz, 32 muertos y 14 desaparecidos; Puebla, 18 fallecidos y 5 desaparecidos; Querétaro, un deceso; mientras que San Luis Potosí no ha registrado víctimas fatales.