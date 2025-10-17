Sheinbaum reconoce apoyo del Ejército en atención a damnificados por lluvias; suman 72 fallecidos

Noticias
/ 17 octubre 2025
    Sheinbaum reconoce apoyo del Ejército en atención a damnificados por lluvias; suman 72 fallecidos
    Autoridades federales y estatales mantienen el envío de ayuda y maquinaria a las zonas más golpeadas. /FOTO: ESPECIAL

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor del Ejército Mexicano en la aplicación del Plan DN-III-E tras las intensas lluvias que afectaron a cinco estados del país.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de los elementos de las Fuerzas Armadas en la atención de comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones que azotaron al país durante la última semana. A través de sus redes sociales, la mandataria compartió un video del despliegue del Plan DN-III-E, donde se observa a militares cargando víveres y preparando helicópteros para trasladar ayuda humanitaria.

“Ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano”, expresó Sheinbaum al reconocer el trabajo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que operan en las zonas devastadas por el temporal. En las imágenes se aprecia un panorama aéreo de comunidades completamente bajo el agua.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum arremete contra Reforma; lo acusa de ser ‘órgano de propaganda del conservadurismo mexicano’

Según el reporte más reciente de las autoridades federales, las lluvias han dejado un saldo de 72 personas fallecidas y 48 desaparecidas. Los estados más afectados son Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde se han registrado deslaves, viviendas destruidas e interrupciones de caminos y servicios básicos.

En detalle, Hidalgo reporta 21 decesos y 29 personas no localizadas; Veracruz, 32 muertos y 14 desaparecidos; Puebla, 18 fallecidos y 5 desaparecidos; Querétaro, un deceso; mientras que San Luis Potosí no ha registrado víctimas fatales.

El gobierno federal mantiene operativos de rescate y ayuda coordinados por la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), así como el apoyo de brigadas estatales y voluntarios. Los equipos trabajan en la entrega de víveres, agua potable, cobijas y atención médica a las familias afectadas.

Durante su conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció la solidaridad de gobernadores de distintas filiaciones políticas, quienes enviaron maquinaria, alimentos y personal de auxilio. “La respuesta de las entidades ha sido ejemplar; estamos unidos frente a la emergencia”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Buscaban a desaparecido y hallan restos óseos calcinados, en NL

Sheinbaum reiteró que se cuenta con los recursos necesarios para la atención y reconstrucción, y destacó el papel del Ejército como “columna vertebral del auxilio nacional en situaciones de desastre”. En tanto, continúan los censos de viviendas afectadas y la instalación de refugios temporales para quienes perdieron su hogar.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil, mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos y evitar desplazarse por zonas de riesgo. La emergencia climática, dijo la presidenta, “ha mostrado la fuerza de la naturaleza, pero también la solidaridad del pueblo mexicano”. Con información de El Universal

Temas


Damnificados
inundaciones

Localizaciones


Hidalgo
Veracruz

Personajes


Rosa Icela Rodríguez
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sedena
SEGOB
Semar

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar