Sheinbaum reconoce apoyo del Ejército en atención a damnificados por lluvias; suman 72 fallecidos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor del Ejército Mexicano en la aplicación del Plan DN-III-E tras las intensas lluvias que afectaron a cinco estados del país.
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de los elementos de las Fuerzas Armadas en la atención de comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones que azotaron al país durante la última semana. A través de sus redes sociales, la mandataria compartió un video del despliegue del Plan DN-III-E, donde se observa a militares cargando víveres y preparando helicópteros para trasladar ayuda humanitaria.
“Ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano”, expresó Sheinbaum al reconocer el trabajo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que operan en las zonas devastadas por el temporal. En las imágenes se aprecia un panorama aéreo de comunidades completamente bajo el agua.
TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum arremete contra Reforma; lo acusa de ser ‘órgano de propaganda del conservadurismo mexicano’
Según el reporte más reciente de las autoridades federales, las lluvias han dejado un saldo de 72 personas fallecidas y 48 desaparecidas. Los estados más afectados son Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde se han registrado deslaves, viviendas destruidas e interrupciones de caminos y servicios básicos.
En detalle, Hidalgo reporta 21 decesos y 29 personas no localizadas; Veracruz, 32 muertos y 14 desaparecidos; Puebla, 18 fallecidos y 5 desaparecidos; Querétaro, un deceso; mientras que San Luis Potosí no ha registrado víctimas fatales.
Trabajamos de manera coordinada para atender la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; nuestra prioridad es abrir caminos, así como garantizar alimentación y agua potable en comunidades aisladas. Existen suficientes recursos para la reconstrucción. pic.twitter.com/uu73HtCHlA— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 16, 2025
El gobierno federal mantiene operativos de rescate y ayuda coordinados por la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), así como el apoyo de brigadas estatales y voluntarios. Los equipos trabajan en la entrega de víveres, agua potable, cobijas y atención médica a las familias afectadas.
Durante su conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció la solidaridad de gobernadores de distintas filiaciones políticas, quienes enviaron maquinaria, alimentos y personal de auxilio. “La respuesta de las entidades ha sido ejemplar; estamos unidos frente a la emergencia”, señaló.
TE PUEDE INTERESAR: Buscaban a desaparecido y hallan restos óseos calcinados, en NL
Sheinbaum reiteró que se cuenta con los recursos necesarios para la atención y reconstrucción, y destacó el papel del Ejército como “columna vertebral del auxilio nacional en situaciones de desastre”. En tanto, continúan los censos de viviendas afectadas y la instalación de refugios temporales para quienes perdieron su hogar.
Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil, mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos y evitar desplazarse por zonas de riesgo. La emergencia climática, dijo la presidenta, “ha mostrado la fuerza de la naturaleza, pero también la solidaridad del pueblo mexicano”. Con información de El Universal