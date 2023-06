‘No la quieren, sólo la usaron’, dice Noroña sobre Lilly Téllez

“El cabeza hueca de Fox dijo que ya tenía a sus dos mesías: la señora María del Carmen Téllez , senadora de la República, y el diputado Santiago Creel y bueno, pues, la senadora ya dijo que no va, que no la quieren, que solo la usaron ”, dijo.

Fue apenas esta mañana cuando Lilly Téllez anunció que no participaría en la contienda interna de su partido, pues no había condiciones de equidad, y las reglas no eran totalmente claras. Igualmente, no había transparencia en el financiamiento.

“Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes”, argumentó. Sin embargo, también dijo que seguiría levantando la voz “y denunciando a este gobierno corrupto, inepto y mentiroso”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Que siempre no!... Lilly Téllez se baja de la contienda por la presidencia con Va por México (video)