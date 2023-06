‘No puede haber unidad con exclusión’, dice Noroña tras no ser invitado a cena de AMLO con ‘corcholatas’

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador tras no ser invitado a la reunión del lunes, donde cenó con sus “corcholatas”, gobernadores y líderes de Morena.

Durante una conferencia de prensa, acusó que no le pueden pedir al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que les “echen porras” si no los involucran para contender en los cargos.

Refirió que “no puede haber unidad con exclusión”, no obstante, el hecho de no ser invitado a las reuniones con AMLO no impediría su participación en la contienda por la presidencia.

“No pido piso parejo, no pido nada, a estas alturas, ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones, decidan lo que quieran, pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés y yo participaré, y aspiro a ganarles”, aterrizó, por otro lado, lamentó el trato de Obrador con él.