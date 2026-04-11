‘No quiero morir en la cárcel’: ‘El Italiano’ suplica libertad pese a condenas por más de 300 años

CDMX.- Nicolás Andrés Caletri López, alias “El Italiano”, interno del penal de máxima seguridad del Altiplano, promovió un recurso de revisión para insistir en su solicitud de libertad, luego de que un juez le negó un amparo con el que buscaba salir al alegar un supuesto “exceso de prisión preventiva”. De acuerdo con su escrito, “El Italiano” pidió a los magistrados que se “apeguen a derecho” y que ordenen al juez de su causa concederle la libertad al señalar que es una persona de la tercera edad con problemas de salud y que teme morir en prisión. “Soy una persona humilde tengo 69 años de edad, no quiero morir en la cárcel tengo miedo de morirme aquí adentro de este lugar”, expuso.

El caso quedó radicado en un Tribunal Colegiado en Materia Penal, instancia que deberá revisar la sentencia que le negó la protección federal, mientras la orden de análisis se centra en los argumentos de su inconformidad y en la legalidad de la resolución impugnada. En el expediente también se consigna que Caletri López lleva poco más de 26 años recluido en el Altiplano, tras haber sido recapturado en 2000, luego de fugarse en tres ocasiones de cárceles de la Ciudad de México en las décadas de 1980 y 1990.

El interno cumple varias sentencias condenatorias por los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad que, en conjunto, suman más de 300 años de prisión. La nota refiere que la más reciente fue en 2021, cuando un juez le impuso 11 años de cárcel por delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Como antecedente judicial, su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, cuando la entonces Primera Sala le negó el amparo y ratificó la pena de 24 años y cinco meses por haberse fugado de prisión, asociación delictuosa y robo calificado.

La información también señala que, desde su recaptura, “El Italiano” ha interpuesto amparos y recursos para controvertir los procesos penales en su contra por delitos que incluyen secuestro, homicidio, delincuencia organizada, asociación delictuosa, robo calificado, portación de armas y evasión de reos. En cuanto a su historial penitenciario, se indica que en 1992 escapó del penal varonil de Santa Martha Acatitla tras introducir armas con las que se atacó a custodios, y posteriormente se fugó del Reclusorio Oriente; más tarde, elementos de las entonces PFP y PGR lo recapturaron en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

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