“Hace poquito fui a la sierra, encontré agua, encontré ríos de agua, un caudal impresionante y me habló el gobernador de Coahuila, ‘Ricolme’ y me dijo: ‘Esa agua es mía’, y no nos quiso dar agua, entonces ¡se van sumando a mi lista negra, no se me va a olvidar!”, ironizó el ‘Gobernathor’.

GOBERNATHOR NO BOMBARDEA NUBES SI NO TRANSMITE EN INSTAGRAM

Por otra parte, el ‘Gobernathor’ reveló que ya no ha bombardeado nubes en el estado debido a que le resulta difícil subir a los aviones y tomar fotografías para compartirlas en redes sociales.

-¿Y qué pasó con el bombardeo de nubes, no le funcionó?, cuestionaron otros interlocutores al Gobernathor.

“Sí, nada más que tengo un problema de mareo, me da mareo subirme al avión. No tiene caso bombardear nubes si no me subo, me tengo que subir y estarlo ‘instagrameando’ y demás”, bromeó.

“Entonces yo me mareo mucho y luego también bombardeamos y cayeron en Saltillo. Estuvo lloviendo en Saltillo ¡nuestra agua!, ¡nuestras nubes que se formaron aquí!”, ironizó el Gobernathor.

¿QUIÉN ES MARCO POLO Y SU PERSONAJE DEL ‘GOBERNATHOR’?

Marco Polo es un comediante regio que se ha hecho viral por parodiar a personajes como Samuel García, Máster Muñoz, entre otros, y recrear sus polémicas en divertidos sketches.

No obstante es su personaje ‘Gobernathor’ el más conocido en TikTok y YouTube. Este personaje es una parodia del político y actual gobernador de Nuevo León, Samuel García.

