No se revisaron cisternas en primeras búsquedas, señala Fiscalía sobre caso Debanhi

“Es importante precisarles, para todas y para todos, que dentro de las carpetas de investigación, se tiene que al momento en el que acuden a este lugar, las personas que se encontraban allí, no hicieron referencia de esa área en desuso”, refirió Griselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

“Entonces continuamos en la revisión de los videos para determinar si hay alguien que se observa allí, y lo que podemos advertir de los informes que hay dentro de la carpeta, es que ninguna persona ingresó o revisó esa área”, concluyó.

Autoridades de Nuevo León señalaron que en el caso de la muerte de Debanhi, nadie ingresó o se reviso las cisternas del motel Nueva Casilla, lugar donde se encontró el cuerpo de la joven.

“En las bitácoras de investigación no se tiene la distribución de esa aárea en específico, toda vez que no se tiene la distribución de tareas en esa área en específico, toda vez que no se refiró por parte de los empleados, la existencia, ni que estuviera en desuso”.

Asimismo, señaló que los videos recientes han servido para alimentar la investifación, pues ayudan a identificar las áreas por donde pasó Debanhi y otros detalles que podrían ayudar en la conclusión de su caso.

Por ello, la Fiscalía se encuentra investigando a un hombre que aparece en uno de los 5 vehículos confiscados, donde varios expertos señalan que Debanhi pudo haber ingresado.

“La característica de la persona, tenemos la certeza que es un hombre, por lo tanto, hasta el momento, no se tiene alguna imagen positiva de Debanhi en algún otro momento de la secuencia de los diversos videos que se tienen a partir de las 5 de la mañana, que es la última de las cámaras; la primera y última de la cámara, en donde fue ubicado el cuerpo; es decir, donde ha sido el lugar del hallazgo”, aclaró.

Por otro lado, sancionarán al motel Nueva Castilla por evadir la entrega de videos del día en que se sucedieron los hechos; la fiscal insiste en que siguen varias líneas de investigación en el caso de la joven.

Con información de El Universal.