‘No sirvió de nada lanzada contra mi hijo’; AMLO presume aprobación en mañanera

“No les sirvió de nada, es que la gente es muy inteligente, el pueblo no es tonto. Les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia, tiene que entender que ya no es como antes que la política se hacía en la cúpula y que el llamado círculo verde no contaba”, reiteró en su conferencia de prensa matutina.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió con confianza que, según la encuesta de El Universal, cuenta con el 65 por ciento de aprobación del pueblo.

Dichos números fueron recabados a más de tres semanas de que se conociera el tema de la casa en la que vivía su hijo en Houston, Texas, cuyo valor rebasa el millón de pesos mexicanos.

“Como dos o tres días de trending topic y robots, no sólo trending nacional, sino internacional y enseñaron el cobre todos, no sólo Loret, sino Aristegui, porque lo que querían era demostrar que somos iguales, que yo vine aquí a favorecer a familiares y a permitir la corrupción, el tráfico de influencias, los conflictos de interés”, recalcó AMLO.

Aunque fue un tema de mayor resonancia entre adversarios y partidarios del presidente, el mismo señala que no ha sido de gran exigencia, pues sus números se mantienen y está seguro de seguir en el mandato.

Asimismo, durante la polémica, advirtió que los hashtags, trends y demás, eran alimentados por bots, al igual que su hijo, quien no tomó mayor carta en el asunto.

Por otro lado, AMLO también criticó a sus adversarios, “que no son capaces de ofrecer disculpas y rectificar, de decir ‘nos equivocamos’”, ante la polémica que parece quedar atrás. De igual manera, recordó que según las encuestas hechas por su gobierno, su popularidad supera el 70 por ciento.

“Vuelvo a lo mismo, de qué les sirvió, todas las redes sociales, los bots”, sentenció en el Palacio Nacional.

Con información de El Universal.