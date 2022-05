“No tienen madre”, Batres se lanza contra diputados que no aprobaron la reforma eléctrica

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se lanzó este sábado contra los diputados que no aprobaron la reforma eléctrica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo “no tienen madre”.

En la asamblea informativa encabezó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la alcaldía Azcapotzalco, el titular de gobierno tomó la palabra y dijo que además son traidores a la patria, sin dignidad.

TE PUEDE INTERESAR: Aterriza AMLO en Cuba, tras visitar Belice en gira de trabajo

“Se mandó la reforma eléctrica. La mayoría de los legisladores, como los que están aquí votaron a favor, pero hubo quien votaron en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras partes necesarias para la reforma, esos legisladores no tienen dignidad; esos legisladores no tienen patria; esos legisladores no tienen madre, son unos traidores a la patria porque prefirieron representar los intereses de las compañías extranjeras y no los intereses nacionales”, apuntó.

“Las compañías extranjeras ocupan gratuitamente nuestra red eléctrica; sucede también porque la CFE no puede ocupar sus propias hidroeléctricas, sino porque está obligada a escoger a las compañías extranjeras y sucede porque está obligada a pagar los precios más altos del mercado”, apuntó.