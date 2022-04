“Nos va a marear”, revela Eugenio Derbez por qué no irá a la reunión con AMLO

Durante un a entrevista con Azucena Uresti , el actor comentó que por temas laborales, “ yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande ”, explicó.

En más de una ocasión el director de No se aceptan devoluciones ha mencionado que no recibió dinero por la campaña, al igual que no está en contra de López Obrador, aunque si alza la voz sin que sea un tema político.

“Honestamente, creo que no es una buena táctica ir al Palacio a hablar con él. Yo aunque pudiera no iría porque en primera yo no me quedo callado, yo no soy reportero de la mañanera, y porque creo que no me conviene, la última vez que di una entrevista me vetaron de Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguro va a pasar lo mismo a partir de ahorita. No me interesa y hablar con él. No es el camino, nos va a dorar la ṕíldora, nos va a marear”, recordó el comediante sobre una reciente experiencia.