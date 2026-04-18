Nube tóxica por volcadura de pipa con amoniaco en Sonora intoxica a 27 personas

HERMOSILLO, SON.- La volcadura de una pipa cisterna que transportaba amoniaco provocó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno la mañana de este sábado en la carretera Guaymas-Hermosillo, con un saldo de 27 personas intoxicadas, informaron autoridades municipales. La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, detalló que las personas afectadas fueron trasladadas a distintas instituciones de salud, entre ellas unidades del IMSS Bienestar, el IMSS de la calle 10 y el Issste, donde se reportan fuera de peligro.

La funcionaria señaló que el conductor de la pipa permanece bajo observación médica, mientras que otra persona fue llevada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Hermosillo, con estado estable. El accidente ocurrió durante las primeras horas del día y generó una nube tóxica que llevó a la activación de protocolos de emergencia en la zona, de acuerdo con los reportes de autoridades locales.

Durante la atención del incidente, el operador de un autobús de pasajeros de la línea Tufesa trasladó a usuarios a un hospital del IMSS en Guaymas, luego de que la unidad atravesara el área afectada por el químico, para que recibieran atención médica preventiva. En el lugar trabajan elementos de Protección Civil municipal y estatal, bomberos, corporaciones policiales, así como personal de la Marina, la Defensa y la Cruz Roja, con el objetivo de contener riesgos y garantizar la seguridad de la población.

La circulación en la carretera federal se mantiene restringida a un solo carril en ambos sentidos, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y seguir indicaciones del personal desplegado. Se prevé que las maniobras para el retiro de la unidad se prolonguen durante varias horas, debido a que se requiere equipo especializado de la empresa propietaria, y estimaciones oficiales apuntan a que el tránsito podría restablecerse en su totalidad hacia la tarde o noche de este mismo día.

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