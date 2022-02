$!Nuera de AMLO se defiende de acusaciones; Carolyn Adams dice que la educaron para no robar

“Tal vez nuestros padres nos educaron de maneras distintas, pero si con un común denominador: no robar, Que la verdad sea dicha, porque las suposiciones no son hechos, y hay que saber diferenciar entre opinión e información. Espero todos los que crearon esta lamentable NOTICIA FALSA encuentren paz en sus corazones”, aseguró Adams.

Recordó que es “una ciudadana estadounidense de origen brasileño, de padre norteamericano y madre brasileña. Estudié en San Diego donde obtuve la beca Bill Clinton (The William Jefferson Clinton Scholarship) la cual me proyectó para estudiar y hacer mis practicas en Los Emiratos Árabes Unidos, lugar donde empecé a trabajar en el sector energético y unos años después con la familia Real de Emiratos”.

6. Tengo un vehículo que sigo pagando, detalle que no incluyeron las supuestas “investigaciones”

Detalló siete puntos sobre la casa , la cual ha refirió que ha generado una serie de investigaciones y declaraciones e “información distorsionada” que no concuerda con las pruebas que asegura tener.

La nuera del presidente aseguró que tiene a su disposición “TODAS las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean conveniente y oportuno puedan o no revelar públicamente la información. Nosotros no podemos, no queremos y ni vamos a exponer la privacidad de otras personas como lo están haciendo con nosotros, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros hijos”.

