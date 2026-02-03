ONU: en 10 años, 376 periodistas y defensores fueron asesinados, desaparecidos o atacados en México

CDMX.- En los últimos 10 años, en México 376 reporteros, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron atentados contra su vida, informó el oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves.

El funcionario presentó, en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el informe Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, centrado en homicidios, desapariciones y amenazas.

De acuerdo con la documentación de la ONU, de enero de 2016 a diciembre de 2025 fueron asesinados 89 periodistas, ocho trabajadores de medios de comunicación y 181 personas defensoras de derechos humanos. Agregó que 14 reporteros, dos trabajadores de medios y 13 defensores fueron víctimas de intentos de homicidio; además, 25 periodistas, un trabajador de medios y 43 defensores fueron desaparecidos.

Cancela Neves detalló que, de las 376 víctimas, 80 son mujeres; al menos 105 defendían el medio ambiente; 70% ya habían sufrido incidentes de inseguridad y 30% había denunciado agresiones previas ante el Ministerio Público. Añadió que 72 de las víctimas de homicidio o desaparición contaban con medidas de protección, lo que, dijo, evidencia retos persistentes en prevención, protección y acceso a la justicia.

Durante la presentación, afirmó que no presentar a los agresores ante la justicia viola el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y contribuye a la repetición de agresiones. Sostuvo que periodistas y defensores son atacados porque su trabajo afecta intereses públicos, privados, económicos y sociales.

Como parte del diagnóstico, indicó que se revisaron expedientes y se identificaron buenas prácticas —como inspección del lugar de los hechos, entrevistas, obtención de videos, peritajes y análisis de contexto—, aunque advirtió que su existencia no garantiza resultados. También señaló deficiencias, entre ellas pérdida de evidencias y videos, falta de seguimiento de diligencias y omisiones en líneas de investigación vinculadas con la labor de las víctimas, además de 16 recomendaciones dirigidas a fiscalías.

En la misma sesión, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo informó que en el último año se emitieron 87 medidas de protección para 34 periodistas y 16 defensores de derechos humanos en la entidad. Añadió que ya fueron aprobadas reformas a la Constitución local, el Código Penal y la Ley de Protección, y adelantó que enviará una nueva iniciativa para fortalecer la protección.

El reporte se suma al panorama de violencia e impunidad que organizaciones y organismos internacionales han advertido de manera reiterada, al subrayar la necesidad de capacidades técnicas, investigación eficaz y esquemas de protección que funcionen aun cuando existan alertas previas y medidas vigentes. Con información de La Jornada