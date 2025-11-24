Operativo en Colima deja 45 detenidos y decomiso de armas, droga y vehículos

MANZANILLO, COL.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que entre el 18 y el 23 de noviembre se llevó a cabo la detención de 45 presuntos infractores de la ley en distintos municipios de Colima, como resultado de operativos de vigilancia orientados a reducir los índices de violencia en la entidad. Durante estas acciones también se aseguraron armas, drogas, vehículos y diversos objetos vinculados con actividades delictivas.

Los recorridos se realizaron en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, donde personal naval y autoridades de seguridad reforzaron la presencia operativa. La dependencia señaló que estas intervenciones forman parte de la estrategia para inhibir delitos de alto impacto en zonas identificadas como generadoras de violencia.

Entre lo asegurado se encuentran 677 dosis de presunta metanfetamina, 116 dosis y dos bolsas con hierba seca con características similares a la mariguana, un arma corta, un arma de fabricación artesanal y 149 cartuchos útiles. También fueron incautados un inmueble, un teléfono celular, un tractocamión, dos automóviles y cinco motocicletas.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con la droga, el armamento y los vehículos asegurados, para integrar las carpetas de investigación y definir su situación jurídica.

En los operativos participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, quienes apoyaron las labores de inspección y aseguramiento.

La Semar destacó que, desde el inicio de la Estrategia de Seguridad en Colima, se han realizado 132 detenciones de generadores de violencia, lo que -según la dependencia- refleja avances en el combate a la delincuencia en la región.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán de manera permanente en zonas urbanas y rurales para reforzar la seguridad pública y recuperar espacios afectados por la criminalidad. Con información de El Universal