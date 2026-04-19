Colectivos elevan a 53 las osamentas halladas en Guaymas; continúan rastreos en ejido

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/ 19 abril 2026
    Colectivos elevan a 53 las osamentas halladas en Guaymas; continúan rastreos en ejido
    Las búsquedas de colectivos en el valle de Guaymas sumaron nuevas fosas y elevaron a 53 las osamentas recuperadas en un predio del ejido Felipe Ángeles. ESPECIAL

Con apoyo de autoridades y peritos, se aseguraron prendas y objetos personales; familiares fueron llamados a iniciar procesos de identificación

GUAYMAS, SON.- El número de osamentas localizadas en fosas clandestinas en el valle de Guaymas ascendió a 53, tras nuevas jornadas de búsqueda realizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas en un predio del ejido Felipe Ángeles.

El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme informó que las labores en la zona iniciaron el 25 de marzo, cuando fueron ubicadas ocho osamentas, además de restos óseos dispersos en la superficie del terreno.

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Luego de esos hallazgos, con apoyo de otros grupos de búsqueda, entre el 6 y 7 de abril continuaron los rastreos y localizaron cuatro fosas clandestinas adicionales, según el reporte de los colectivos participantes.

El jueves 16 de abril, las brigadas ubicaron 14 fosas y restos óseos en superficie, lo que llevó a mantener los trabajos en el mismo predio y ampliar el área de exploración.

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En la jornada del sábado 18 de abril, se localizaron siete fosas clandestinas más y se recuperaron nuevos restos humanos, con lo que la cifra total se incrementó a 53 osamentas halladas en el sitio, en acciones coordinadas con el grupo Guerreras Buscadoras de Cajeme AC.

En el lugar fueron aseguradas prendas de vestir y objetos personales que podrían ser clave para la identificación. Entre los indicios reportados se encuentran pantalones de mezclilla, sudaderas, camisas, tenis y accesorios.

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Los colectivos señalaron que parte de las labores se realizaron con la participación coordinada de cinco grupos de búsqueda en el estado, además del acompañamiento de personal pericial.

También reportaron apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, entre ellas Policía Estatal, Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Fiscalía estatal y autoridades municipales.

Al cierre de las jornadas, los colectivos llamaron a familiares de personas desaparecidas a acudir a servicios periciales para los procesos de identificación y reiteraron: “Prohibido olvidarlos, prohibido rendirse”.

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