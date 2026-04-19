Conciliación frena huelgas: STPS presume 99% de efectividad en emplazamientos atendidos por CFCRL

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/ 19 abril 2026
    Conciliación frena huelgas: STPS presume 99% de efectividad en emplazamientos atendidos por CFCRL
    La STPS aseguró que la conciliación colectiva se consolidó como vía para evitar estallamientos de huelga y acelerar acuerdos entre sindicatos y empleadores. ESPECIAL
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El Centro Federal reportó miles de solicitudes desde 2020, un alto porcentaje de cierre y beneficios para más de 1.2 millones de trabajadores en 2026

CDMX.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó que, con la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), la conciliación colectiva se ha consolidado como un mecanismo para prevenir conflictos laborales y fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores.

La dependencia señaló que este instrumento forma parte del Nuevo Modelo de Justicia Laboral y sostuvo que promueve el diálogo social, la negociación auténtica y la solución pacífica de los conflictos de trabajo.

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En un comunicado, informó que desde el inicio de operaciones del Centro, el 18 de noviembre de 2020, a la fecha, se han recibido 11 mil 259 solicitudes de conciliación colectiva, de las cuales 4 mil 727 corresponden a emplazamientos a huelga y 6 mil 532 a mesas de negociación.

De esos asuntos, la STPS indicó que 96.8% han sido concluidos y que 7 mil 350 finalizaron mediante convenio conciliatorio, como resultado del diálogo y la construcción de acuerdos entre las partes con el acompañamiento del CFCRL.

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Añadió que durante 2026 la celebración de convenios derivados de procesos de conciliación colectiva ha beneficiado a 1 millón 296 mil 992 personas trabajadoras, al señalar que el mecanismo contribuye a preservar la estabilidad y promover mejores condiciones de trabajo.

La dependencia destacó que, del total de emplazamientos a huelga recibidos, el Centro ha alcanzado una efectividad de 99% en la resolución mediante convenio, con el objetivo de privilegiar el entendimiento entre sindicatos y empleadores antes del estallamiento de un conflicto.

Entre las solicitudes atendidas, mencionó procesos relacionados con instituciones públicas y empresas de distintos sectores, como IMSS, UNAM, UAM, CFE, Pemex, Telmex, Aeroméxico, Nissan, Audi, Ford, General Motors, Pepsico, Televisa, TV Azteca, Ferromex, Sabritas y Unilever, entre otras.

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El CFCRL señaló que mantiene a disposición de sindicatos y empleadores el acompañamiento institucional para facilitar estos procesos y que las solicitudes pueden realizarse a través de la plataforma digital SiColectiva. La STPS concluyó que el Centro reafirma su compromiso de fortalecer la negociación colectiva, prevenir conflictos y contribuir a la estabilidad laboral.

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