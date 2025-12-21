Oso persigue a jóvenes en cerro de Monterrey; piden auxilio a autoridades

Noticias
/ 21 diciembre 2025
    Oso persigue a jóvenes en cerro de Monterrey; piden auxilio a autoridades
    Autoridades estatales recomiendan no acercarse a estos animales, mantener la calma y reportar cualquier encuentro al número de emergencias 911. /FOTO: ESPECIAL

Rescatistas acudieron a un cerro de Monterrey luego de que senderistas reportaron haber sido acosados por un oso en la parte alta de la ruta

MONTERREY, NL.- Un grupo de jóvenes que realizaba senderismo en la parte alta del Cerro del Chupón, en la colonia Satélite de Monterrey, Nuevo León, solicitó apoyo a las autoridades tras ser perseguidos por un oso, informaron fuentes oficiales este domingo.

El reporte a la Protección Civil de Nuevo León se recibió aproximadamente a las 10:26 horas, cuando los jóvenes indicaron que se encontraban en una zona donde ya no podían continuar y eran acechados por el animal.

TE PUEDE INTERESAR: Bala perdida en tianguis de Escobedo mata a mujer dentro de su casa

Elementos de la dependencia estatal se trasladaron de inmediato al sitio para atender la emergencia y brindar apoyo a los senderistas, quienes quedaron en un punto vulnerable debido a la presencia del oso.

El avistamiento y comportamiento de osos en zonas montañosas como esta no es completamente inusual: el oso negro (Ursus americanus), especie presente en la región, está catalogado en peligro de extinción bajo la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, y ha mostrado cambios de hábitos en años recientes, lo que podría explicar su cercanía a áreas humanas y zonas recreativas.

Autoridades estatales recomiendan no acercarse a estos animales, mantener la calma y reportar cualquier encuentro al número de emergencias 911 o a los organismos de Parques y Vida Silvestre correspondientes. Con información de Excélsior

Temas


senderismo

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Protección Civil

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los acusados fueron detenidos en brechas del ejido Hidalgo, en la Región Norte del Estado.

Confirma Fiscalía de Coahuila detención de siete personas por halconeo y narcomenudeo
Informan que la evidencia técnica revela omisiones de la empresa operadora.

Millonaria reparación tras tragedia en la Concordia; aún hay casos sin cerrar
El Monterrey vs Toluca fue uno de los partidos más vistos del Apertura 2025, al registrar cifras récord de audiencia durante la Liguilla y confirmar el impacto mediático del torneo.

Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025
Jiménez instó a sus colaboradores a seguir trabajando con la misma intensidad en el próximo 2026.

Coahuila: Destaca Manolo Jiménez positivo cierre de 2025
Aventura. La película protagonizada por Macaulay Culkin se consolida como un clásico que trasciende generaciones al poner en el centro la familia, el hogar y la infancia.

¡Felices 35 años! ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico navideño que revive la magia de la infancia
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila, afirma que los aranceles aplicados a China protegerán a la industria nacional.

Aranceles a productos chinos fortalecerán el mercado local: Coparmex Coahuila
Turistas disfrutan de las playas en este día de Navidad en el caribe mexicano.

Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones

Estados Unidos mantiene una “persecución activa” en el mar Caribe para interceptar a un tercer buque petrolero sancionado, en el marco de su ofensiva para frenar el flujo de crudo desde Venezuela.

Estados Unidos va en “persecución activa” de un tercer petrolero cerca de Venezuela: EFE