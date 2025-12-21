Oso persigue a jóvenes en cerro de Monterrey; piden auxilio a autoridades

MONTERREY, NL.- Un grupo de jóvenes que realizaba senderismo en la parte alta del Cerro del Chupón, en la colonia Satélite de Monterrey, Nuevo León, solicitó apoyo a las autoridades tras ser perseguidos por un oso, informaron fuentes oficiales este domingo.

El reporte a la Protección Civil de Nuevo León se recibió aproximadamente a las 10:26 horas, cuando los jóvenes indicaron que se encontraban en una zona donde ya no podían continuar y eran acechados por el animal.

TE PUEDE INTERESAR: Bala perdida en tianguis de Escobedo mata a mujer dentro de su casa

Elementos de la dependencia estatal se trasladaron de inmediato al sitio para atender la emergencia y brindar apoyo a los senderistas, quienes quedaron en un punto vulnerable debido a la presencia del oso.

El avistamiento y comportamiento de osos en zonas montañosas como esta no es completamente inusual: el oso negro (Ursus americanus), especie presente en la región, está catalogado en peligro de extinción bajo la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, y ha mostrado cambios de hábitos en años recientes, lo que podría explicar su cercanía a áreas humanas y zonas recreativas.

Autoridades estatales recomiendan no acercarse a estos animales, mantener la calma y reportar cualquier encuentro al número de emergencias 911 o a los organismos de Parques y Vida Silvestre correspondientes. Con información de Excélsior