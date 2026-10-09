Pacífico Mexinol refuerza su compromiso ambiental con reforestación de cactáceas en Ahome

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    Pacífico Mexinol refuerza su compromiso ambiental con reforestación de cactáceas en Ahome
    La jornada se realizó en coordinación con programas y comunidades locales. MARIANA PAZ

El proyecto sembró 220 ejemplares de especies regionales dentro de su zona de conservación, en colaboración con Sembrando Vida y comunidades locales

Pacífico Mexinol realizó una jornada de reforestación con 220 cactáceas regionales en su área de conservación ubicada entre la Bahía de Ohuira y el sitio donde se desarrollará el proyecto, como parte de las acciones ambientales y comunitarias que impulsa en el municipio de Ahome.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con el programa federal Sembrando Vida, la Comunidad de Aprendizaje Campesino 7 Ejidos y habitantes del Ejido Tortugas Número 2.

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El proceso representó cerca de un año de trabajo, desde la colecta de esquejes de plantas del matorral local y su cuidado en vivero hasta su traslado y siembra definitiva. En la jornada participaron 22 sembradores locales, cinco mujeres y 17 hombres, además de personal de Pacífico Mexinol.

Entre las especies utilizadas se encuentran cactáceas propias del matorral sarcocaule, como Stenocereus thurberi, Cylindropuntia thurberi, Cylindropuntia fulgida, Mammillaria mazatlanensis y Stenocereus alamosensis.

$!Se utilizaron cinco especies de cactáceas nativas del matorral sarcocaule.
Se utilizaron cinco especies de cactáceas nativas del matorral sarcocaule. MARIANA PAZ

Además del beneficio ambiental, la iniciativa representó la primera proveeduría de plantas para el grupo de sembradores, generando una oportunidad económica vinculada con actividades de conservación.

La estrategia ambiental de Pacífico Mexinol contempla también un área de conservación de 15 hectáreas que funcionará como franja de separación entre el proyecto y la Bahía de Ohuira. Esta superficie mantendrá su vegetación natural y no será urbanizada ni estará sujeta a cambio de uso de suelo.

De acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental, el proyecto contempla la reforestación de 7.15 hectáreas con especies de matorral y cactáceas, así como la restauración de seis hectáreas de manglar.

Como parte de su estrategia de biodiversidad, Pacífico Mexinol mantiene además un convenio con la Comisión Nacional Forestal para implementar un esquema de Pago por Servicios Ambientales enfocado en la protección de 600 hectáreas de humedales y manglares en el Ejido Plan de Guadalupe.

$!La producción de las plantas requirió cerca de un año de trabajo.
La producción de las plantas requirió cerca de un año de trabajo. MARIANA PAZ

Estas acciones forman parte de un planteamiento más amplio que busca integrar conservación ambiental, participación comunitaria y desarrollo económico en la región de Ahome. La estrategia incluye también el tratamiento y reúso de aguas residuales municipales, programas de inversión comunitaria y medidas orientadas a reducir el impacto ambiental del proyecto.

La reforestación de cactáceas representa así una de las primeras acciones visibles de una estrategia que busca que el desarrollo industrial y la conservación ambiental avancen de manera paralela en la región.

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Mariana Paz

Mariana Paz

Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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