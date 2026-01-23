PAN exige acuerdo de seguridad México-EU para combatir al crimen organizado

CDMX.- La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados planteó la necesidad de formalizar un convenio de seguridad entre México y Estados Unidos, enfocado en inteligencia, extradiciones, operativos, mandos y coordinación.

La propuesta se presentó en medio de una agenda bilateral marcada por encuentros entre integrantes del gabinete de seguridad mexicano y altos mandos del sector de seguridad estadounidense, de los que, según el legislador, se desprendieron acciones contra el crimen organizado.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez, sostuvo que el acuerdo debe sujetarse a lo previsto en el artículo 76 de la Constitución, por lo que, dijo, tendría que pasar por el Senado de la República. “Nada de acuerdos o entendimientos vagos y opacos desde la Presidencia de la República”, afirmó.

En su planteamiento, el diputado señaló que el problema de las redes criminales requiere un instrumento bilateral con mayores definiciones. “Debe existir ya un verdadero tratado bilateral de coordinación ante un problema transnacional como son estas redes del crimen organizado. Eso sería más digno y de mayor eficacia”, expuso.

Téllez vinculó su postura con lo que describió como un “pacto de impunidad” durante el sexenio anterior y consideró que un acuerdo formal ayudaría a cerrar espacios de discrecionalidad. También se refirió a la detención de Ryan Wedding en México y su traslado bajo custodia del FBI, al señalar que ese hecho no habría ocurrido “sin la presión” de Estados Unidos.

En sus críticas, el legislador cuestionó el discurso oficial sobre soberanía y planteó que la cooperación en seguridad debe llevarse a una “legitimidad real” mediante un instrumento revisado y avalado por el Congreso, en particular por la Cámara alta.

En términos institucionales, el planteamiento del PAN apunta a que cualquier acuerdo marco con implicaciones internacionales sea sometido a los procedimientos constitucionales aplicables, con intervención del Senado, para definir alcances y responsabilidades en la coordinación bilateral.

La propuesta se enmarca en el debate sobre cómo estructurar la cooperación en seguridad frente a un fenómeno delictivo transnacional, con énfasis en mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y procesos de extradición bajo reglas formales. Con información de Excélsior