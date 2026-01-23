PAN impulsa eliminar impuesto a videojuegos violentos; advierte trámites extra ante el SAT

CDMX.- El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2026, con el objetivo de derogar el impuesto de 8% aplicado a videojuegos violentos.

El gravamen fue avalado en noviembre de 2025 y previamente no estaba establecido; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto el 31 de diciembre de 2025 para otorgar un estímulo fiscal con el que no se cobre dicho impuesto.

Al respecto, el vicecoordinador económico del GPPAN, Héctor Saúl Téllez, advirtió que mantener el impuesto en la ley, aunque no se aplique, implica mayor carga de trabajo para el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“(Sheinbaum) se fue por el camino más fácil, pero el que más cargas burocráticas impone a los contribuyentes, se fue por el camino del decreto presidencial para dar un 100% de estímulos al cobro de este impuesto para que en la realidad fuera tasa 0 del cobro de este impuesto; sin embargo, este camino trae consigo la acreditación y trámites burocráticos ante el SAT que perjudican a productores, vendedores y consumidores”, expresó.

El legislador sostuvo que la ruta del estímulo fiscal mantiene obligaciones administrativas asociadas al gravamen y, en su lectura, traslada costos de cumplimiento a quienes participan en la cadena de producción y comercialización, así como a los consumidores.

Téllez también señaló que el marco vigente no precisa quién debe soportar la carga del impuesto ni define la mecánica exacta en entornos digitales, lo que, afirmó, genera incertidumbre jurídica sobre los sujetos obligados.

La propuesta busca eliminar el gravamen de la legislación aplicable a 2026; mientras no se modifique el marco legal, el impuesto permanece previsto en la norma y su cobro se mantiene sujeto al estímulo decretado, en un contexto de discusión sobre reglas fiscales y operación administrativa en actividades digitales.