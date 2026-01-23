PAN impulsa eliminar impuesto a videojuegos violentos; advierte trámites extra ante el SAT

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 enero 2026
    PAN impulsa eliminar impuesto a videojuegos violentos; advierte trámites extra ante el SAT
    La propuesta busca eliminar el gravamen de la legislación aplicable a 2026. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Videojuegos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SAT

El gravamen a videojuegos violentos sigue escrito en la ley y, según el partido, ese detalle basta para abrir trámites y dudas sobre quién está obligado a pagarlo

CDMX.- El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2026, con el objetivo de derogar el impuesto de 8% aplicado a videojuegos violentos.

El gravamen fue avalado en noviembre de 2025 y previamente no estaba establecido; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto el 31 de diciembre de 2025 para otorgar un estímulo fiscal con el que no se cobre dicho impuesto.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 402 mil defunciones en seis meses; corazón y diabetes lideran reporte del Inegi

Al respecto, el vicecoordinador económico del GPPAN, Héctor Saúl Téllez, advirtió que mantener el impuesto en la ley, aunque no se aplique, implica mayor carga de trabajo para el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“(Sheinbaum) se fue por el camino más fácil, pero el que más cargas burocráticas impone a los contribuyentes, se fue por el camino del decreto presidencial para dar un 100% de estímulos al cobro de este impuesto para que en la realidad fuera tasa 0 del cobro de este impuesto; sin embargo, este camino trae consigo la acreditación y trámites burocráticos ante el SAT que perjudican a productores, vendedores y consumidores”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Inseguridad persiste: 63.8% se siente en riesgo en 91 ciudades, reporta el Inegi

El legislador sostuvo que la ruta del estímulo fiscal mantiene obligaciones administrativas asociadas al gravamen y, en su lectura, traslada costos de cumplimiento a quienes participan en la cadena de producción y comercialización, así como a los consumidores.

Téllez también señaló que el marco vigente no precisa quién debe soportar la carga del impuesto ni define la mecánica exacta en entornos digitales, lo que, afirmó, genera incertidumbre jurídica sobre los sujetos obligados.

La propuesta busca eliminar el gravamen de la legislación aplicable a 2026; mientras no se modifique el marco legal, el impuesto permanece previsto en la norma y su cobro se mantiene sujeto al estímulo decretado, en un contexto de discusión sobre reglas fiscales y operación administrativa en actividades digitales.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Videojuegos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SAT

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid