Ante las denuncias que se han registrado en redes sociales de los precios altos en terrazas del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará revisiones para que no haya abusos en los costos y si es necesario habrá suspensión de actividades.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, explicó que el titular de la Autoridad del Centro Histórico, Manuel Olopeza, ya se encuentra en coordinación con el procurador de Profeco, Ricardo Sheffield, para que se hagan las revisiones a los establecimientos que han sido denunciados.

“Manuel Oropeza de la Autoridad del Centro Histórico ya me había comentado esto, le pedí que se pusiera en contacto y hablamos con Ricardo Sheffield para que se pudiera con Profeco revisar que no haya abusos en los precios, entonces estamos trabajando con Profeco para que se hagan las revisiones y que no haya ningún abuso”, mencionó.

