Paro de Uber, DiDi y Rappi HOY, 15 de mayo 2026: qué está pasando en México

Este viernes 15 de mayo se realiza en México un paro de aplicaciones de transporte y reparto, una protesta que involucra a trabajadores de plataformas digitales como Uber, DiDi, Rappi y Uber Eats. La movilización forma parte de la llamada “Desconexión Internacional de Trabajadores de Plataformas”, una jornada que también se desarrolla en países como Brasil, Colombia y Estados Unidos. La protesta busca visibilizar las condiciones laborales que enfrentan miles de conductores y repartidores, quienes aseguran que sus ingresos han disminuido mientras aumentan los costos de operación y los riesgos durante sus jornadas de trabajo.

¿En qué consiste el paro de apps en México? La convocatoria contempla que los trabajadores apaguen o desconecten sus aplicaciones entre las 11:00 y las 13:00 horas, aunque algunos colectivos señalaron que la protesta podría extenderse hasta las 14:00 o 15:00 horas dependiendo de cada ciudad. La movilización tiene presencia en entidades como: - Ciudad de México - Estado de México - Guanajuato - Baja California - San Luis Potosí - Tamaulipas - Puerto Vallarta Durante ese periodo, los usuarios podrían experimentar menos disponibilidad de conductores, retrasos en entregas y aumentos temporales en las tarifas dinámicas. Las principales demandas de repartidores y conductores Uno de los reclamos centrales es el relacionado con los ingresos. Los trabajadores aseguran que las plataformas digitales mantienen comisiones elevadas y tarifas variables que afectan directamente sus ganancias. Pagos más justos Conductores y repartidores denuncian que, pese al incremento de viajes y pedidos, sus ingresos reales han disminuido debido al aumento en gastos como: - Gasolina - Mantenimiento de vehículos - Refacciones - Telefonía y datos móviles Además, exigen que exista mayor claridad en el cálculo de tarifas y asignación de servicios.

Fin a los bloqueos arbitrarios Otra de las demandas más importantes es detener las desconexiones injustificadas de cuentas. Los trabajadores señalan que muchas plataformas suspenden perfiles mediante algoritmos automatizados, sin ofrecer procesos claros de revisión o apelación. También piden mayor transparencia sobre cómo funcionan los sistemas que determinan penalizaciones, cancelaciones o asignaciones de viajes. La seguridad, una de las mayores preocupaciones La inseguridad se ha convertido en uno de los temas más sensibles para quienes trabajan en plataformas digitales. Repartidores y choferes denuncian un aumento en robos, agresiones y hechos violentos, especialmente durante horarios nocturnos o en zonas consideradas de riesgo. Diversas organizaciones consideran que las empresas deben implementar mejores protocolos de protección y acompañamiento para quienes dependen de estas aplicaciones como principal fuente de ingresos. ¿La reforma laboral fue suficiente? Aunque en 2025 entró en vigor una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoció derechos laborales para trabajadores de plataformas digitales, distintos colectivos consideran que su aplicación sigue siendo insuficiente. La legislación incluyó acceso al IMSS, restricciones a bloqueos arbitrarios y medidas contra el acoso. Sin embargo, organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) aseguran que todavía existen vacíos legales y falta de supervisión efectiva. Incluso, la Secretaría del Trabajo informó que las primeras inspecciones formales a plataformas digitales comenzarían hasta 2026, situación que ha generado críticas entre los trabajadores.

Un movimiento que busca presión pública Más allá de afectar temporalmente el servicio, el paro busca demostrar la relevancia económica de millones de trabajadores que forman parte de la llamada economía digital. Hasta el momento, las empresas involucradas no han emitido una postura oficial sobre la jornada de protesta. Sin embargo, la movilización ya abrió nuevamente el debate sobre derechos laborales, transparencia y condiciones de trabajo dentro de las plataformas digitales en México.

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