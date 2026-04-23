¿Repartidores de apps tienen derecho a utilidades en 2026? Lo que dice la ley en México

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/ 23 abril 2026
    ¿Repartidores de apps tienen derecho a utilidades en 2026? Lo que dice la ley en México
    Por primera vez en México, repartidores y conductores de plataformas digitales podrán acceder al reparto de utilidades (PTU) en 2026. Foto: Cuartoscuro - Moisés Pablo Nava

Este derecho no es automático: depende de cumplir ciertos requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

El 2026 marca un cambio importante en el panorama laboral de México. Tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de plataformas digitales, los repartidores y conductores de apps como delivery o transporte ya no son considerados solo “socios”, sino trabajadores con derechos, incluido el acceso al reparto de utilidades (PTU) en ciertos casos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/utilidades-2026-asi-puedes-calcular-cuanto-te-toca-si-trabajaste-1-ano-o-solo-6-meses-LJ19989064

¿Los repartidores de apps tienen derecho a PTU?

Sí, pero no todos. La legislación establece que los trabajadores de plataformas digitales podrán recibir utilidades únicamente si cumplen con condiciones específicas relacionadas con ingresos y tiempo de trabajo.

Este cambio reconoce una relación laboral más formal entre las plataformas y quienes prestan servicios, lo que abre la puerta a prestaciones como seguridad social y participación en las ganancias.

Requisitos para recibir utilidades en plataformas digitales

Para acceder al reparto de utilidades en 2026, los repartidores y conductores deben cumplir con dos criterios principales:

1. Alcanzar un ingreso mínimo mensual

De acuerdo con la LFT, es necesario generar ingresos equivalentes al menos a un salario mínimo en la Ciudad de México, es decir, alrededor de 9,582.47 pesos mensuales netos.

Sin embargo, este monto varía según el tipo de vehículo o modalidad:

- Categoría A (autos eléctricos o similares): al menos 18,427.83 pesos mensuales

- Categoría B (motos): al menos 14,092.46 pesos mensuales

- Categoría C (bicicleta o a pie): al menos 9,878.83 pesos mensuales

Estos ajustes consideran factores de exclusión definidos por la Secretaría del Trabajo.

2. Superar 288 horas de trabajo al año

El segundo requisito es haber trabajado más de 288 horas efectivas al año. Este tiempo se calcula únicamente considerando el periodo en el que el trabajador está activo en un servicio, es decir, desde que acepta un pedido hasta que lo finaliza.

En términos prácticos, este umbral puede alcanzarse en pocos meses si se mantiene una jornada constante de trabajo.

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Para acceder al reparto de utilidades en 2026, los repartidores y conductores deben cumplir con dos criterios principales. Foto: Cuartoscuro - Camila Ayala Benabib

¿Cuándo se paga la PTU en 2026?

El reparto de utilidades para trabajadores de plataformas digitales deberá realizarse del 1 de abril al 30 de mayo de 2026, conforme a lo establecido en la ley.

La distribución se divide en dos partes:

1. Una basada en los días trabajados

2. Otra proporcional al ingreso generado durante el año

¿Qué hacer si no recibes utilidades?

Si un repartidor o conductor cumple con los requisitos y no recibe su PTU, tiene derecho a reclamar. Para ello puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde recibirá asesoría gratuita.

Además, el trabajador cuenta con un año para exigir el pago, y las empresas que incumplan pueden enfrentar multas importantes.

https://vanguardia.com.mx/vida/pago-de-utilidades-2026-quienes-si-las-reciben-como-se-calculan-y-fechas-EG19866750

Un cambio que redefine el trabajo en apps

La inclusión de los repartidores en el esquema de utilidades representa un avance en el reconocimiento de sus derechos laborales. Aunque no todos podrán acceder automáticamente, la reforma establece una base clara para que quienes cumplen con los requisitos participen en las ganancias de las plataformas.

Este nuevo modelo plantea un escenario más equilibrado entre empresas digitales y trabajadores, y marca el inicio de una etapa en la que el trabajo en apps comienza a alinearse con las reglas del empleo formal en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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