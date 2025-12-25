Pemex apuesta por control avanzado para bajar emisiones y consumo energético en NL

/ 25 diciembre 2025
    Pemex apuesta por control avanzado para bajar emisiones y consumo energético en NL
    Fortalecerán el sistema de control distribuido en procesos clave de la instalación. /FOTO: ESPECIAL
La petrolera informó que un proyecto con cooperación internacional avanza en la modernización de sistemas de control en la refinería de Cadereyta

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), desarrolla un proyecto para elevar la eficiencia energética y reducir la huella ambiental en la refinería de Cadereyta, en Nuevo León.

De acuerdo con Pemex, el objetivo central es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y generar ahorros sustanciales de energía, mediante el fortalecimiento del sistema de control distribuido en procesos clave de la instalación.

La petrolera detalló que, a través de la firma japonesa Adaptex, patrocinada por el organismo internacional, se implementa un sistema de control avanzado de procesos en los calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío, denominada Combinada 1.

Según la empresa, el proyecto se encuentra en la fase de integración de sistemas, validación de resultados operativos y evaluación de mejoras en el consumo energético, como parte del seguimiento técnico de la implementación.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, señaló que uno de los objetivos de la empresa es mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que el intercambio de prácticas resulta clave para acelerar metas de sostenibilidad.

Tras una visita técnica de la delegación japonesa al Centro Administrativo Pemex (CAP), el director de procesos industriales de Pemex, Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, indicó que la alianza con Japón sienta un precedente en el sector energético nacional al buscar operaciones más seguras y sostenibles.

Pemex precisó que el convenio, formalizado en 2023, ha permitido acciones como la rehabilitación de la planta Combinada 1, la instalación de analizadores de oxígeno para optimizar la combustión y el desarrollo de ingeniería especializada por parte de técnicos de Pemex y del grupo JICA-Adaptex. Con información de La Jornada

