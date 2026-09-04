Pepsi va contra Coca-Cola en México... le puso más burbujas a su fórmula para hacerla más intensa

La estrategia llega en un momento complejo para las empresas refresqueras. Los consumidores enfrentan precios más altos, cambios en sus hábitos de compra y un escenario marcado por el incremento del IEPS a las bebidas azucaradas desde enero de 2026.

Pepsi decidió competir en uno de los mercados de refrescos más disputados de México con una apuesta que no modifica su sabor, sino la manera en que se siente cada trago. La compañía presentó Pepsi Extra Fizz , una versión con burbujas más pequeñas y abundantes que busca generar una sensación de frescura más intensa y prolongada.

Mientras Coca-Cola ha reforzado su apuesta por las bebidas sin azúcar, particularmente Coca-Cola Zero, Pepsi decidió concentrarse en la experiencia sensorial. Su nueva propuesta busca que el primer sorbo tenga una sensación diferente gracias a una mayor presencia de carbonatación.

PEPSI NO CAMBIÓ EL SABOR, CAMBIÓ LAS BURBUJAS

Según la información difundida por la empresa, Pepsi Extra Fizz incorpora una mayor cantidad de burbujas y modifica su tamaño para que sean más pequeñas. El objetivo es intensificar la percepción de frescura desde el primer contacto con la bebida y mantener esa sensación durante más tiempo.

La marca sostiene que el cambio no busca alterar el sabor que identifica a Pepsi. La modificación está enfocada en el comportamiento de la carbonatación y en la sensación que producen las burbujas al entrar en contacto con la boca.

Rainer Strauss, director de Marketing de Pepsi, explicó que la compañía identificó la frescura como una parte relevante de la experiencia de consumo. A partir de esa observación desarrollaron esta propuesta para ofrecer algo distinto sin alejarse de las características que han hecho reconocible al refresco.

UNA APUESTA QUE PEPSI YA HABÍA COMENZADO

La idea de modificar la experiencia de las burbujas no apareció de la nada. En mayo de 2026, PepsiCo presentó Pepsi Fizz como una evolución de su fórmula mediante una tecnología diseñada para hacer que la carbonatación fuera más dinámica, intensa y duradera.

En aquel lanzamiento, la compañía informó sobre un despliegue progresivo a nivel nacional. Ahora, con Extra Fizz, la empresa vuelve a colocar las burbujas en el centro de su estrategia dentro del mercado mexicano.

La competencia ocurre mientras las grandes refresqueras buscan nuevas maneras de mantener su presencia entre consumidores que observan con mayor atención tanto los precios como el contenido de azúcar y calorías de las bebidas que compran.

UN MERCADO DE REFRESCOS BAJO PRESIÓN

El panorama tampoco ha sido sencillo para la industria. Durante el primer trimestre de 2026, el volumen de refrescos de cola de Arca Continental aumentó apenas 0.6% respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar 170.8 millones de cajas unidad.

El resultado representó una mejora frente al comportamiento registrado un año antes, aunque el crecimiento todavía se mantuvo por debajo de los niveles observados en 2024. Ante este escenario, la asequibilidad comenzó a ocupar un lugar importante dentro de las estrategias comerciales.

Arca Continental apostó por impulsar presentaciones retornables y promociones para responder al impacto de los precios y del impuesto. Coca-Cola, mientras tanto, ha identificado a sus versiones sin azúcar como una de sus principales oportunidades de crecimiento en México.

PEPSI TAMBIÉN TRANSFORMA SU PORTAFOLIO

La estrategia de Pepsi en México no se limita a cambiar la carbonatación. En 2025, PepsiCo y GEPP anunciaron el objetivo de que para 2030 el 90% de sus bebidas tuviera menos de 20 calorías por cada 100 mililitros.

De acuerdo con la información difundida entonces, más del 75% de su portafolio ya correspondía a productos reducidos o sin calorías. La propia Pepsi registraba una reducción de 59% en sus calorías, mientras marcas como 7Up, Manzanita Sol y Mirinda ya contaban con alternativas sin calorías.

La llegada de Pepsi Extra Fizz muestra así otra parte de esa transformación. En lugar de cambiar por completo la identidad de su refresco, la compañía decidió experimentar con uno de sus elementos más visibles: las burbujas. En una batalla donde el precio, el azúcar y las nuevas preferencias pesan cada vez más, Pepsi busca que la diferencia también pueda sentirse desde el primer sorbo.