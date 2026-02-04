Pérez Cuéllar revira a Adán Augusto: ‘Aquí decide el pueblo, no un senador que ni vota en Chihuahua’

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El alcalde de Morena en Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que “en Chihuahua mandan los chihuahuenses” y que la definición de la candidatura de su partido para la gubernatura, con miras a la elección de 2027, no la decidirá “un senador que ni siquiera vota” en el estado, en alusión a Adán Augusto López Hernández.

El posicionamiento se dio tras preguntas sobre declaraciones del senador, quien en el arranque del periodo ordinario en el Senado sostuvo que la senadora Andrea Chávez Treviño será la próxima gobernadora de Chihuahua, según lo reportado.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara de Diputados también cuenta con un salón de belleza

“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir, no va a decidir un senador que ni si quiera vota en Chihuahua”, dijo Pérez Cuéllar en entrevista colectiva.

El edil agregó que Chihuahua “ya merece un buen gobierno estatal” y un gobernador que dé resultados, y reiteró que las decisiones políticas en la entidad, en su planteamiento, deben resolverse con la participación de la población local.

TE PUEDE INTERESAR: Salón de belleza en el Senado fue clausurado por la 4T en 2018 debido a austeridad

Las declaraciones ocurren en medio de expresiones públicas sobre la sucesión estatal dentro de Morena y del debate sobre quién debe encabezar el proyecto rumbo a los comicios de 2027.

En el mismo contexto legislativo, López Hernández declaró el martes que las versiones que lo ligan con el crimen organizado son una “construcción de la oposición” y de algunos compañeros del movimiento de la Cuarta Transformación, de acuerdo con lo informado.

El cruce se enmarca en la discusión política sobre la conducción interna del partido y las definiciones de candidaturas, en la que se han expresado posturas distintas desde el ámbito federal y actores locales. Con información de La Jornada