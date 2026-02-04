Pérez Cuéllar revira a Adán Augusto: ‘Aquí decide el pueblo, no un senador que ni vota en Chihuahua’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 febrero 2026
    Pérez Cuéllar revira a Adán Augusto: ‘Aquí decide el pueblo, no un senador que ni vota en Chihuahua’
    El debate interno rumbo a 2027 en Chihuahua subió de tono tras un pronunciamiento desde el Senado. /FOTO: ESPECIAL

El alcalde de Ciudad Juárez respondió que la decisión sobre la candidatura de Morena debe pasar por la ciudadanía del estado

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El alcalde de Morena en Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que “en Chihuahua mandan los chihuahuenses” y que la definición de la candidatura de su partido para la gubernatura, con miras a la elección de 2027, no la decidirá “un senador que ni siquiera vota” en el estado, en alusión a Adán Augusto López Hernández.

El posicionamiento se dio tras preguntas sobre declaraciones del senador, quien en el arranque del periodo ordinario en el Senado sostuvo que la senadora Andrea Chávez Treviño será la próxima gobernadora de Chihuahua, según lo reportado.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara de Diputados también cuenta con un salón de belleza

“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir, no va a decidir un senador que ni si quiera vota en Chihuahua”, dijo Pérez Cuéllar en entrevista colectiva.

El edil agregó que Chihuahua “ya merece un buen gobierno estatal” y un gobernador que dé resultados, y reiteró que las decisiones políticas en la entidad, en su planteamiento, deben resolverse con la participación de la población local.

TE PUEDE INTERESAR: Salón de belleza en el Senado fue clausurado por la 4T en 2018 debido a austeridad

Las declaraciones ocurren en medio de expresiones públicas sobre la sucesión estatal dentro de Morena y del debate sobre quién debe encabezar el proyecto rumbo a los comicios de 2027.

En el mismo contexto legislativo, López Hernández declaró el martes que las versiones que lo ligan con el crimen organizado son una “construcción de la oposición” y de algunos compañeros del movimiento de la Cuarta Transformación, de acuerdo con lo informado.

El cruce se enmarca en la discusión política sobre la conducción interna del partido y las definiciones de candidaturas, en la que se han expresado posturas distintas desde el ámbito federal y actores locales. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política

Localizaciones


Chihuahua

Personajes


Adán Augusto López Hernández

Organizaciones


Morena

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Con base a este modelo de inversiones mixtas entre gobierno y la iniciativa privada, se pretende alcanzar una inversión total de 5.6 billones de pesos.

¿Qué es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar? Aquí te explicamos
En total fueron impresos 7 millones de ejemplares, que fueron enviados el mes de noviembre del año pasado por medio de la SRE.

México gastó 189 mdp en libros de texto para Cuba en 2025
Atribuyó su decisión a recomendaciones médicas y a pasar mayor tiempo con su familia.

Declina Carlos Aceves reelegirse como líder de CTM; da paso a sucesión
El titular de Economía sostuvo que el acuerdo se construirá bajo los marcos legales de cada país.

México y EU lanzan plan sobre minerales críticos; Ebrard dice que habrá plan de trabajo conjunto
Las críticas de Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los premios Grammy, provocaron una dura respuesta desde la Casa Blanca.

Secretaria de la Casa Blanca critica discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammys
Saab enfrentaba cargos por desvío de recursos en Estados Unidos y por lavado de dinero en México.

Detienen a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación que generan los ‘polleros’

‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación migratoria en TikTok

Un juez federal de Estados Unidos sentenció a Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo al país.

‘El Mini Lic’ es condenado a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo en EU