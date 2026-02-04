Cámara de Diputados también cuenta con un salón de belleza

Luego que se descubriera el salón de belleza al interior del Senado de la República por medio de comunicación, la Cámara de Diputados también cuenta con servicio de peluquería y estética; sin embargo, a diferencia de la Cámara Alta, el servicio no es exclusivo para congresistas y tampoco es con cargo al erario.

Se trata de un servicio que se suspendió en el año 2014 durante algunos meses, debido a que las instalaciones fueron utilizadas para oficinas de diputadas y diputados. Poco tiempo después, la peluquería se reubicó en el basamento del edificio E y sigue operando desde entonces.

En paralelo, desde el año 2018, en la 64 legislatura, se abrió una estética en la planta baja del edificio F.

El servicio está abierto al público en general, con costos que van desde los 130 pesos para cortes básicos de hombre y 250 pesos para cortes de mujer, aunque se ofrecen servicios de peinado, tintes, entre otras cosas con costos variados.

Las instalaciones de la peluquería y la estética son prestadas, por lo que quienes ofrecen el servicio no pagan renta, pero tampoco cobran algún pago directamente de la Cámara. Sus ganancias las obtienen derivadas del servicio y las propinas.

Hace un par de semanas, la Revista Cámara -medio de difusión de la Cámara de Diputados- presentó un video sobre el salón. Señalan que cobra 250 pesos por corte de cabellos; así como también ofrecen servicios de maquillaje, peinado y barbería. Tras la difusión de la nota, el video fue removido de redes sociales.