Pide Döring a la FGR citar a Scherer y amplía denuncia por huachicol; incluye a exjefes de la UIF

Noticias
15 febrero 2026
    Pide Döring a la FGR citar a Scherer y amplía denuncia por huachicol; incluye a exjefes de la UIF
    El diputado sostuvo que la denuncia incorpora señalamientos sobre posibles vínculos con personas cercanas al poder presidencial. ESPECIAL
El Universal
El Universal

El diputado pidió que se investiguen posibles omisiones y responsabilidades de exfuncionarios, autoridades y particulares mencionados en el expediente

CDMX.- El diputado federal Federico Döring Casar presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva ampliación de la denuncia previamente interpuesta contra funcionarios morenistas, por hechos que podrían constituir delitos como delincuencia organizada, tráfico ilícito de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El legislador solicitó que el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sea citado a comparecer ante el Ministerio Público, con el objetivo de aportar información y documentación que, a su consideración, puede resultar relevante para la investigación, en particular sobre posibles responsabilidades de servidores públicos y operadores políticos.

Döring señaló que la ampliación forma parte de un procedimiento legal iniciado con anterioridad y que el expediente ya integra una ampliación previa, no hecha pública en su momento, vinculada con hechos ocurridos en Tamaulipas, entidad mencionada por el diputado como estratégica para operaciones relacionadas con el tráfico ilícito de hidrocarburos.

En el documento presentado ante la FGR se incluyó a servidores y exservidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a autoridades estatales, municipales y particulares, por una posible omisión, falta de actuación o encubrimiento frente a operaciones presuntamente ligadas al huachicol.

Entre los señalados por el legislador se encuentran los ex titulares de la UIF, Pablo Gómez Álvarez y Santiago Nieto Castillo, además de funcionarios y agentes aduanales, cuyas responsabilidades —indicó— deberán ser determinadas por la autoridad ministerial.

El diputado sostuvo que la denuncia incorpora señalamientos sobre posibles vínculos con personas cercanas al poder presidencial, por lo que, afirmó, corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos con plena independencia.

“Cuando existen indicios de delitos tan graves como el huachicol, la obligación es ampliar la información y acudir a la Fiscalía. Nadie puede quedar fuera del alcance de la ley, independientemente de su cargo, su cercanía con el poder o su apellido”, declaró.

Döring afirmó que la ampliación no responde a confrontaciones partidistas y la presentó como parte de su obligación de exigir rendición de cuentas. “La ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios. México necesita investigaciones a fondo y sin protección para nadie”, concluyó.

