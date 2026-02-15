Otra vez militares de EU en México: Senado votará autorizar su ingreso para adiestramiento con la Defensa

/ 15 febrero 2026
    Otra vez militares de EU en México: Senado votará autorizar su ingreso para adiestramiento con la Defensa
    La solicitud se tramitará en comisiones y posteriormente será sometida a votación en el pleno. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

La petición prevé ejercicios de adiestramiento con la Defensa entre febrero y julio, tras un permiso reciente para personal de la Marina estadounidense

CDMX.- Esta semana, en comisiones y el pleno, el Senado de la República prevé aprobar una nueva solicitud del Poder Ejecutivo Federal para autorizar el ingreso de efectivos militares de Estados Unidos a territorio nacional.

La petición contempla el ingreso de 12 elementos del Ejército estadounidense para realizar ejercicios conjuntos de adiestramiento con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), del 27 de febrero al 15 de julio.

De acuerdo con la información presentada, los 12 elementos pertenecen al 7/o. Grupo de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América y participarán en el evento denominado “Capacitación MEXSOF”.

La solicitud se tramitará en comisiones y posteriormente será sometida a votación en el pleno, como parte del procedimiento legislativo requerido para autorizar la presencia temporal de tropas extranjeras en el país.

El antecedente inmediato ocurrió el 11 de febrero, cuando el Senado autorizó a la titular del Ejecutivo Federal el ingreso a territorio nacional de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para un ejercicio de adiestramiento especializado.

Ese ejercicio se realizará en colaboración con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026, y fue denominado “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

