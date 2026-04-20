Advierten colectivos ‘crimen de lesa humanidad’ por desapariciones en carta a la ONU

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/ 20 abril 2026
    Advierten colectivos ‘crimen de lesa humanidad’ por desapariciones en carta a la ONU
    Ante la próxima reunión de Türk con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los colectivos solicitaron cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada. ESPECIAL

Solicitan cooperación y mecanismos de protección para familias y defensores

CDMX.- La organización Amnistía Internacional informó que, tras reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, colectivos de búsqueda entregaron una carta colectiva en la que solicitaron reconocer una crisis de desapariciones en México que, señalaron, podría considerarse crimen de lesa humanidad.

Como contexto, la misiva fue firmada por 104 colectivos y 78 organizaciones no gubernamentales, quienes exhortaron al Alto Comisionado a pronunciarse a favor del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas.

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En el documento, los firmantes sostuvieron: “Un pronunciamiento de su parte fortalecería la autoridad de la Convención y enviaría un mensaje inequívoco sobre la integridad del sistema universal y de la indivisibilidad de los esfuerzos de la ONU para erradicar esta práctica en México y a nivel global”.

Ante la próxima reunión de Türk con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los colectivos solicitaron cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para que México realice investigaciones exhaustivas sobre alegaciones de desapariciones forzadas y posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.

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También pidieron la creación de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, así como proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos y a las organizaciones y defensores que las acompañan.

Entre sus solicitudes, llamaron a que el Alto Comisionado inste al Estado mexicano a orientar sus políticas de atención conforme a las recomendaciones emitidas reiteradamente por el CED y otros comités internacionales.

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De acuerdo con los firmantes, el informe del Comité representa una esperanza y una oportunidad para las familias de más de 132 mil personas desaparecidas en México, para localizar a sus seres queridos e identificar más de 70 mil restos de personas fallecidas, así como llevar a los responsables ante la justicia y “poner fin a la crisis de desapariciones”.

El pronunciamiento fue suscrito por asociaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19, Asylum Access México, Casa Kotán, Consultora Solidaria, Impunidad Cero, Mano solidaria, Tejiendo Redes Infancia y Unidos por la Paz, entre otras.

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