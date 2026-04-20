Sujeto que disparó en Teotihuacán tomó como rehenes a turistas: testigo

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México
/ 20 abril 2026
    Sujeto que disparó en Teotihuacán tomó como rehenes a turistas: testigo
    Un hombre realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. ESPECIALES/CUARTOSCURO

Medios de comunicación entrevistaron a turistas en la zona arqueológica, quienes afirmaron que el sujeto había retenido personas

Al mediodía del lunes, la Zona Arqueológica de Teotihuacán fue el escenario del pánico y terror cuando un sujeto ingresó con un arma, subió a la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar, para después quitarse la vida; en el lugar perdió la vida una mujer de origen canadiense y siete más resultaron lesionados, seis de los cuales se encuentran hospitalizados.

Tras los hechos, se registró una amplía movilización de ambulancias y elementos de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detonaciones-de-arma-en-piramides-de-teotihuacan-agresor-y-una-mujer-canadiense-pierden-la-vida-EH20145375

¿QUÉ SE SABE DEL AGRESOR?

Visitantes de la zona turística grabaron los momentos en que se escucharon las detonaciones de arma de fuego, en uno de ellos se observa al agresor deambulando sobre la pirámide, mientras una mujer grita: “¡Llamen a la policía!”.

Videos que circulan en redes sociales se puede observar al agresor vistiendo una camisa de cuadros y pantalones en color negro, así como portaba una especie de cubrebocas en el rostro.

Así como se viralizó que, además del revólver con la que realizó el crimen, también llevaba un arma blanca —aparentemente un cuchillo— y una bolsa con balas.

Presuntamente, esta información no ha sido confirmada, el sujeto llevaba una playera con la leyenda “Disconnect & Self destruct”, debajo de la prenda que se le ve portando en los videos. Esta frase es asociada con masacre de Columbine el 20 de abril de 1999; pero de acuerdo con autoridades, aparentemente se trató de un ataque directo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-atiende-a-siete-personas-lesionadas-en-ataque-de-teotihuacan-entre-ellas-un-menor-de-edad-NH20149523

TOMÓ REHENES: TESTIGOS

Medios de comunicación entrevistaron a turistas en la zona arqueológica, quienes afirmaron que el sujeto había retenido personas, de las cuales a una dejó bajar, y que las detonaciones fueron confundidas con cohetes.

“Vi al chico que estaba disparando arriba en la pirámide. Había gente como rehenes (...) por un momento pensé que le iba a disparar a la chica por la espada, pero no, gracias a Dios la dejó, ir”, comentó una mujer identificada como Laura Torres.

Minutos después, el sujeto aun sin identificar dejó bajar a otro rehén, “una persona estaba a mitad de la pirámide porque estaba herida”, comentó Torres al medio de comunicación N+.

Destacó que los rehenes permanecieron arriba en la primera base de la pirámide con el involucrado.

La mujer relató que desde que iban ingresando a la Zona Arqueológica, cuando se escucharon detonaciones esporádicas al principio de la emergencia, “se escucharon más de 20. Fue lo único que percibí,” dijo la testigo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ministra-de-exteriores-de-canada-responde-tras-fallecimiento-de-connacional-en-teotihuacan-AH20149933

HEDIDOS EN ATAQUE A TEOTIHUACÁN

Actualmente, seis lesionados reciben atención médica integral en el Hospital General de Axapusco, ubicado a unos 15 kilómetros del lugar, sin que hasta el momento se reporten lesiones de gravedad.

IMSS-Bienestar afirma que “cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación”.

El Gabinete de Seguridad en su cuenta oficial de X informó que el reporte de detonaciones de arma de fuego desplegando el operativo.

Preliminarmente, el sujeto realizó los disparos y posteriormente se privó de la vida; sin embargo, presuntamente una mujer de nacional canadiense perdió la vida, así como varias personas —sin especificar número— resultaron lesionadas y reciben atención médica.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica”, puntualizó la autoridad en la publicación.

Así como que en el sitio se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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