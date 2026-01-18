Pide Iglesia ‘abrazo espiritual’ y cuestiona a bautizados ante violencia y desapariciones

Ante la invitación al Papa León XIV para acudir a México, la Iglesia católica consideró que el mensaje del Sumo Pontífice es “muy necesario” ante las circunstancias que enfrentan varias regiones del país, de acuerdo con su editorial Desde la Fe.

En el texto, la Iglesia señaló que “nuestro país requiere de un abrazo espiritual, un abrazo amoroso, que nos recuerde que somos hijos de Dios”, al plantear la necesidad de un mensaje que, dijo, aporte esperanza y orientación.

La editorial incluyó cuestionamientos sobre la participación de bautizados en distintos hechos: “En México, nos preguntamos, ¿cuántos bautizados participan en la desaparición de personas?, ¿cuántos bautizados participan en los asesinatos y en la violencia?, ¿cuántos bautizados promueven el aborto como un derecho?”, expuso.

También recordó palabras recientes del Papa León XIV, al referir un llamado a la construcción de la paz, a volver a escucharnos como ciudadanos del mundo y a detener guerras y persecuciones. En el mismo marco, mencionó un exhorto a tratar como personas a los migrantes, a defender la vida y a frenar persecuciones religiosas.

En esa línea, el texto planteó nuevas preguntas sobre la actitud social frente al sufrimiento y la pobreza, así como sobre actos de corrupción y la polarización por convicciones políticas o creencias religiosas: “Como pueblo de Dios, en una fe, ¿nos preocupamos del que sufre, del migrante, del pobre?, ¿o volteamos la cara hacia otro lado para evitar problemas?, ¿participamos y promovemos actos de corrupción?, ¿odiamos a nuestros hermanos que no comparten las mismas convicciones políticas o las mismas creencias?”.

La Iglesia sostuvo que no hace falta esperar a que el Papa visite el país para comenzar una conversión personal y comunitaria “real de corazón”, aunque reiteró que, en su visión, el país necesita “su abrazo, su mensaje, que nos llene de esperanza y amor”.

En el cierre del editorial, señaló que este es un momento para demostrar disposición a escuchar y atender el mensaje del Santo Padre “con actos”, al subrayar que su llamado, dijo, está dirigido a toda la sociedad. Con información de El Universal