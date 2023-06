Pide Yeidckov Polevnsky a Morena que ‘recapaciten’; ‘soy mujer, no pueden hacer eso’

La diputada federal Yeidckol Polvensky aseveró que no impugnaría ante Morena el proceso de registro para encabezar la “coordinación de los comités en Defensa de la Transformación”, pues no quería “lastimar el proceso”.

Por otro lado, también pidió a su bancada que “recapacite” y la admita en la contienda interna del partido, no sólo por ser una de las fundadoras del movimiento, sino, porque es mujer.

“Yo no impugné el proceso, porque no quiero lastimar el proceso ni al partido, pero sí solicité que se me registrara, porque son mis derechos, es un derecho constitucional, es un derecho humano, es lo único que estoy solicitando y creo que, el partido se vería muy bien en recapacitar en que está cometiendo un gravísimo error al excluirme”, lamentó.

Enseguida agregó que fue secretaria general electa, presidenta de Morena, “y soy mujer, simplemente por eso, porque soy mujer y no pueden hacer esto. Si eso me hacen a mí, imaginarse lo que le hacen a cualquiera”.

Polevnsky recordó que su inclusión en la contienda es esencial para que haya más paridad en el proceso de Morena, según lo establecido por la Ley Electoral.

“Me da mucha pena, pero mi partido no lo está haciendo, está haciendo un esquema de exclusión. Voy a luchar hasta lo último, porque, hasta que nuestro partido tome el camino correcto”, afirmó.