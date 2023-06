Con ‘dedazo’ de Salinas se decidirá al candidato de la oposición: AMLO

—No, es una minoría la que está decidiendo, porque lo que quieren es regresar por sus fueros. Hay una minoría que se acostumbró a la corrupción. No quieren dejar de robar y quieren reconquistar el gobierno para seguir medrando. No le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo. Su dios es el dinero y desde luego hay un acompañamiento de medios de información, intelectuales alcahuetes, sectores aspiracionistas y mucha gente con pensamiento conservador.

Por otro lado, López Obrador descartó que pudiera haber sanciones porque se iniciaron estos procedimientos tanto en el movimiento que encabeza como en el frente opositor, porque aún no ha iniciado el proceso electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl Gálvez buscará ser la candidata a la presidencia

Consideró que los partidos pueden realizar “labores de divulgación” para invitar a los ciudadanos para que participen más allá de las elecciones.

“Es necesario que la vida pública que no haya tapados, no haya dedazo, cargadas e imposiciones. Eso es lo que tiene que cuidarse, pero no querer ganar en la mesa como cuando no querían que participara en la boleta y me inventaron un delito y me desaforaron”.

Con información de medios