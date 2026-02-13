‘Piden hasta Viagra’: acusan en redes por lista del acopio para Cuba que incluye sildenafil

CDMX.- La campaña de acopio promovida por Morena para enviar ayuda humanitaria a Cuba se volvió tendencia en redes sociales luego de que, en la lista de medicamentos difundida por el partido, apareciera el renglón “Sildenafil 50 mg tabletas revestidas”, lo que detonó comentarios que lo asociaron con su uso para disfunción eréctil.

La convocatoria fue difundida por la dirigencia nacional y se acompañó de un documento presentado como la relación de productos solicitada por la representación diplomática cubana en México. En el listado se incluyen alimentos, artículos de higiene y medicamentos, de acuerdo con el material compartido en canales oficiales del partido.

En la relación se integran fármacos de distintos grupos terapéuticos, desde antihipertensivos y antibióticos hasta otros medicamentos de uso especializado, según el propio documento difundido para la campaña.

La discusión se concentró en la presentación del sildenafil. Usuarios retomaron que el fármaco suele asociarse públicamente a la disfunción eréctil cuando se habla de tabletas de 50 miligramos, mientras que en tratamientos para hipertensión arterial pulmonar se citan esquemas con presentaciones de 20 miligramos. Esa diferencia fue utilizada en redes para cuestionar el criterio del listado o convertirlo en motivo de burla.

En paralelo a la conversación por el acopio partidista, el Gobierno de México informó del envío de ayuda humanitaria a Cuba mediante dos buques con carga de alimentos e insumos de higiene, sin que en esos reportes se detallara un inventario de medicamentos.

La coincidencia temporal entre la campaña de acopio y los envíos oficiales alimentó el debate en plataformas digitales, donde el foco dejó de estar en el conjunto de insumos solicitados y se concentró en el renglón del sildenafil de 50 miligramos.

Hasta el momento, la información pública disponible sobre la campaña se limita a la relación de productos difundida por Morena y a los reportes oficiales sobre el traslado de ayuda básica, mientras la discusión en redes se mantiene en torno a la interpretación del listado de medicamentos. Con información de Agencias