Policía en activo acusado de desaparición forzada: lo detienen en Veracruz y lo mandan a prisión

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/ 3 abril 2026
    Policía en activo acusado de desaparición forzada: lo detienen en Veracruz y lo mandan a prisión
    El agente, identificado como Laurentino “N”, es acusado de haber privado de la libertad a un hombre en septiembre de 2024. ESPECIAL

La fiscalía especializada ya formuló imputación y un juez impuso prisión preventiva oficiosa, con audiencia programada para el 7 de abril

XALAPA, VER.- Un elemento de la Policía Municipal de Cazones de Herrera, en el norte de Veracruz, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

El agente, identificado como Laurentino “N”, es acusado de haber privado de la libertad a un hombre en septiembre de 2024, quien hasta el momento no ha sido localizado, de acuerdo con una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado.

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Según los informes, el detenido, en su calidad de policía municipal y en conjunto con otros elementos, habría sustraído a la víctima de su domicilio en la localidad de El Cabellal, perteneciente al municipio de Cazones de Herrera.

Los familiares solicitaron apoyo para localizar al hombre; sin embargo, la víctima no fue puesta a disposición de autoridad alguna ni se registró su detención, además de que los presuntos involucrados negaron haberlo detenido, de acuerdo con la investigación.

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Ante estos hechos, elementos de la Policía Ministerial ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Laurentino “N”, quien, según el reporte, continuaba en funciones en ese municipio, y lo pusieron a disposición de un juez de control.

La fiscalía especializada reportó que se formuló imputación ante el órgano jurisdiccional en contra del agente municipal.

Tras ello, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó como fecha para la continuación de la audiencia el próximo 7 de abril.

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