Polígrafo y pruebas toxicológicas: busca PAN filtros obligatorios antes de registrar candidatos

CDMX.- El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Humberto Vázquez Robles, presentó una iniciativa para establecer evaluaciones técnicas obligatorias como requisito previo al registro de candidaturas a cargos de elección popular.

Al exponer los motivos, el legislador sostuvo que, ante la situación que vive el país por la captura de líderes de cárteles, la aparición de narconóminas y acusaciones contra legisladores, políticos y funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, resulta urgente impulsar una reforma de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR: Dos accidentes en Morelos dejan 13 muertos; volcadura de autobús y choque

Vázquez Robles argumentó que, a su juicio, el sistema político mexicano no cuenta con un filtro mínimo de verificación para quienes buscan ejercer el poder público. “La propuesta se basa en una premisa directa: el sistema político mexicano actualmente carece de un umbral mínimo de integridad verificable para aquellos que aspiran a ejercer el poder público”, dijo.

Añadió que, desde su perspectiva, la ausencia de controles previos se vuelve un factor de riesgo. “En un contexto de corrupción persistente, deterioro institucional e infiltración criminal en espacios representativos, continuar sin filtros no es neutral: es permisivo”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Artículo 19 exige investigar amenazas contra Loret y advierte riesgo por video con alusión a violencia

La iniciativa plantea siete evaluaciones técnicas como estándar mínimo de idoneidad y confiabilidad: una evaluación médica para acreditar aptitud física; una toxicológica para descartar adicciones; una psicométrica para estabilidad emocional y evaluación cognitiva; una prueba de polígrafo para identificar vulnerabilidades de riesgo; una evaluación de competencias académicas acordes al cargo; una revisión de antecedentes legales, administrativos y profesionales; y un análisis de congruencia patrimonial para verificar el origen de recursos.

De acuerdo con lo presentado, estas evaluaciones se aplicarían antes del registro de candidaturas, con carácter obligatorio, y su instrumentación quedaría definida mediante legislación secundaria.

El senador indicó que el diseño de reglas técnicas y la supervisión institucional formarían parte de ese desarrollo normativo, con el objetivo de fijar criterios verificables para quienes pretendan competir por cargos de elección popular.