Polígrafo y pruebas toxicológicas: busca PAN filtros obligatorios antes de registrar candidatos

/ 28 febrero 2026
    Polígrafo y pruebas toxicológicas: busca PAN filtros obligatorios antes de registrar candidatos
    Apunta que el sistema político no cuenta con un filtro mínimo de verificación para quienes buscan ejercer el poder público.
El Universal
El Universal

La iniciativa plantea evaluaciones técnicas previas al registro, con reglas y supervisión definidas en legislación secundaria

CDMX.- El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Humberto Vázquez Robles, presentó una iniciativa para establecer evaluaciones técnicas obligatorias como requisito previo al registro de candidaturas a cargos de elección popular.

Al exponer los motivos, el legislador sostuvo que, ante la situación que vive el país por la captura de líderes de cárteles, la aparición de narconóminas y acusaciones contra legisladores, políticos y funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, resulta urgente impulsar una reforma de este tipo.

Vázquez Robles argumentó que, a su juicio, el sistema político mexicano no cuenta con un filtro mínimo de verificación para quienes buscan ejercer el poder público. “La propuesta se basa en una premisa directa: el sistema político mexicano actualmente carece de un umbral mínimo de integridad verificable para aquellos que aspiran a ejercer el poder público”, dijo.

Añadió que, desde su perspectiva, la ausencia de controles previos se vuelve un factor de riesgo. “En un contexto de corrupción persistente, deterioro institucional e infiltración criminal en espacios representativos, continuar sin filtros no es neutral: es permisivo”, afirmó.

La iniciativa plantea siete evaluaciones técnicas como estándar mínimo de idoneidad y confiabilidad: una evaluación médica para acreditar aptitud física; una toxicológica para descartar adicciones; una psicométrica para estabilidad emocional y evaluación cognitiva; una prueba de polígrafo para identificar vulnerabilidades de riesgo; una evaluación de competencias académicas acordes al cargo; una revisión de antecedentes legales, administrativos y profesionales; y un análisis de congruencia patrimonial para verificar el origen de recursos.

De acuerdo con lo presentado, estas evaluaciones se aplicarían antes del registro de candidaturas, con carácter obligatorio, y su instrumentación quedaría definida mediante legislación secundaria.

El senador indicó que el diseño de reglas técnicas y la supervisión institucional formarían parte de ese desarrollo normativo, con el objetivo de fijar criterios verificables para quienes pretendan competir por cargos de elección popular.

El Universal

El Universal

