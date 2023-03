Por primera vez en la historia, México y Estados Unidos trabajan crisis migratoria, dice Ken Salazar

“ Por primera vez en toda la historia del hemisferio están los Estados Unidos y México trabajando a buscar soluciones a esta crisis que tenemos. Es una crisis humanitaria y cómo lo hablan los dos presidentes, la solución es, en parte, el desarrollo para que gente pobre que sale de sus lugares, no porque quiere, sale por necesidad que hay, tengamos solución y oportunidad”.

SHEINBAUM NO ENTRA EN POLÉMICAS

“Yo no me metería a ello, para todos es una tragedia y no queremos que ocurra nada como ello”, aseveró.