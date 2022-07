¿Por qué piden a mujeres de EU borrar sus aplicaciones de control menstrual?

Aunado a esto, también recomendó “usa Signal u otras aplicaciones encriptadas para comunicarse. Utiliza Duck Duck Go como navegador. Usa una mascarilla, Paga tus pruebas de embarazo en efectivo y no escanees tu aplicación Target Circle en el registro” .

“Sí, elimina tu aplicación del periodo. Pero tampoco organices viajes para las personas que aborten en Facebook. No busques en Google “dónde abortar” si vives en Texas. No vayas a una protesta desenmascarada” , escribió en Twitter.

En Estados Unidos no se cuenta con una legislación federal que regule las limitaciones en el uso de datos personales de la ciudadanía, con excepción de California que en 2018 se implementó la Ley de Privacidad del Consumidor (CCPA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Laura Lázaro Cabrera, asesora legal en Privacy International, en entrevista con Julia Angwin, directora de The Markup, se ha utilizado todo tipo de tecnologías para registrar los datos menstruales.

“Por ejemplo, grupos antiabortistas dirigen anuncios personalizados a personas dentro de clínicas mediante el geofencing (o control de la ubicación). Otro hallazgo preocupante es el uso de chats de atención gestionados por organizaciones antiabortistas: no ofrecen una política de privacidad y no son claros con cómo procesan los datos. A veces, para iniciar una conversación era necesario dar un nombre, información demográfica, ubicación y si se estaba embarazada, un proceso muy intrusivo”, añadió.

En 2021, un artículo de The New York Times (The Texas Abortion Law Creates a Kind of Bounty Hunter. Here’s How It Works) menciona como “cazarrecompensas” les son pagados para desincentivar las interrupciones voluntarias de embarazo e incluso demandar a las personas que los practican en Texas.

