Presume ISSSTE ‘transformación total’: robots de cirugía, sueldos al alza y campanas de éxito
Martí Batres rindió su primer informe anual con la presentación de 100 logros, entre los que figuran la renovación de flota de ambulancias, instalación de robots quirúrgicos de alta gama, equipamiento médico y mejoras salariales para personal médico
CDMX.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, presentó su primer informe anual ante personal del organismo, donde detalló 100 logros concretos de su gestión encaminados a una “transformación sustantiva” al servicio de 13.9 millones de derechohabientes.
Ante el secretario de Salud, David Kershenobich, y representantes médicos, Batres indicó que uno de los ejes de cambio consistió en justicia laboral: se amplió de seis a ocho horas la jornada de 20 mil 917 trabajadores de la salud, se reclasificaron miles de empleos y se basificaron a 2 mil 692 médicos, enfermeras y personal paramédico.
En materia de infraestructura, el informe destacó que 562 unidades de primer nivel fueron intervenidas bajo el programa “La Clínica es Nuestra”, con 2 mil 473 equipos médicos adquiridos y 2 mil 430 obras de mejoramiento en consultorios, salas de espera y farmacias.
La flota de ambulancias del instituto fue modernizada con 695 unidades nuevas -598 para traslado programado y 97 de urgencias avanzadas-, mientras que la introducción de seis robots Da Vinci en cirugía oncológica posicionó al ISSSTE como la institución pública con mayor número de estos equipos a nivel nacional.
En cuanto al abasto de medicamentos, el Instituto alcanzó una cobertura del 97% de claves en farmacias y almacenes, y actualmente el Centro Nacional de Distribución controla más de 40 millones de piezas. Se retiraron servicios bajo PPP y se nacionalizaron unidades clave como el hospital de Tláhuac.
Respecto a la infraestructura hospitalaria, se inauguraron hospitales regionales de alta especialidad en Torreón, León y Acapulco, además de concluir nuevas unidades en Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán, Chiapas y Baja California, algunas iniciadas en sexenios anteriores.
En el rubro de pensiones, PENSIONISSSTE redujo su comisión a 0.52%, reportó un remanente histórico de mil 160 millones de pesos para reparto y condonó adeudos a 400 mil beneficiarios. Además, nació una “canasta básica” en SuperISSSTE con precios reducidos y ventas crecientes.
"Estos avances que nos presentó Martí en el último año deben destacarse; ha fortalecido la infraestructura hospitalaria, ha ampliado la capacidad resolutiva y todo eso es en beneficio de sus derechohabientes", comentó el secretario de Salud.