Presume ISSSTE ‘transformación total’: robots de cirugía, sueldos al alza y campanas de éxito

CDMX.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, presentó su primer informe anual ante personal del organismo, donde detalló 100 logros concretos de su gestión encaminados a una “transformación sustantiva” al servicio de 13.9 millones de derechohabientes.

Ante el secretario de Salud, David Kershenobich, y representantes médicos, Batres indicó que uno de los ejes de cambio consistió en justicia laboral: se amplió de seis a ocho horas la jornada de 20 mil 917 trabajadores de la salud, se reclasificaron miles de empleos y se basificaron a 2 mil 692 médicos, enfermeras y personal paramédico.

En materia de infraestructura, el informe destacó que 562 unidades de primer nivel fueron intervenidas bajo el programa “La Clínica es Nuestra”, con 2 mil 473 equipos médicos adquiridos y 2 mil 430 obras de mejoramiento en consultorios, salas de espera y farmacias.

La flota de ambulancias del instituto fue modernizada con 695 unidades nuevas -598 para traslado programado y 97 de urgencias avanzadas-, mientras que la introducción de seis robots Da Vinci en cirugía oncológica posicionó al ISSSTE como la institución pública con mayor número de estos equipos a nivel nacional.

En cuanto al abasto de medicamentos, el Instituto alcanzó una cobertura del 97% de claves en farmacias y almacenes, y actualmente el Centro Nacional de Distribución controla más de 40 millones de piezas. Se retiraron servicios bajo PPP y se nacionalizaron unidades clave como el hospital de Tláhuac.

Respecto a la infraestructura hospitalaria, se inauguraron hospitales regionales de alta especialidad en Torreón, León y Acapulco, además de concluir nuevas unidades en Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán, Chiapas y Baja California, algunas iniciadas en sexenios anteriores.

En el rubro de pensiones, PENSIONISSSTE redujo su comisión a 0.52%, reportó un remanente histórico de mil 160 millones de pesos para reparto y condonó adeudos a 400 mil beneficiarios. Además, nació una “canasta básica” en SuperISSSTE con precios reducidos y ventas crecientes.

“Estos avances que nos presentó Martí en el último año deben destacarse; ha fortalecido la infraestructura hospitalaria, ha ampliado la capacidad resolutiva y todo eso es en beneficio de sus derechohabientes”, comentó el secretario de Salud. Con información de El Universal